Омелян анонсировал строительство аэропорта на западе Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах построить новый аэропорт в Хусте или Мукачево.

Об сообщили в министерстве.

"В первую очередь, мы делаем ставку на аэропорт в Ужгороде. Остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких отношений. Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии и я надеюсь, мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году", - заявил министр.

По словам министра, воздушная гавань будет готова к приему самолетов и обслуживанию пассажиров до зимней навигации, которая начинается в конце октября.

Он также добавил, что посетил потенциальные места, где может быть расположен новый аэропорт.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины заявило о намерениях до 2020 года построить международный аэропорт Белая Церковь.