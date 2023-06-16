«Фундация Течия» и Олег Крот передали ВСУ одежды на 6 млн грн 16 июня, 16:05 Новости компаний Фундация Течия

Общественная организация «Фундация Течия» передала украинским защитникам и защитницам 14 000 единиц военной одежды и аксессуаров. Стоимость новой поставки — около 6 млн грн.

Об этом организация сообщает на своем сайте.

В очередной транш помощи вошли лонгсливы из армированной ткани, ветровки, бафы, куртки, пижамы, комплекты нательного белья, разгрузки, нижнее белье, футболки, шапки, шевроны, штаны, а также тактические аптечки и мешки на затяжке. Отшив в течение двух месяцев делали несколько украинских фабрик по заказу «Фундации Течия».

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Фото: Фундация Течия

«Далеко не всегда у военных есть возможность стирать одежду, а после определенных заданий ее остается просто выбросить. Это расходный материал, который необходимо постоянно обновлять. Поэтому мы наладили процесс регулярного обеспечения подразделений, которые обращаются к нам за помощью», — комментирует Олег Крот, директор ОО «Фундация Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Фото: Фундация Течия

В апреле «Фундация Течия» отчиталась о передаче одежды и аксессуаров Силам обороны Украины стоимостью более 5 млн грн. Суммарно после полномасштабного вторжения россии в Украину «Фундация Течия» конвертировала почти 858 млн грн в помощь защитникам Украины и пострадавшим из-за войны. Дополнительно помогали основатели холдинга TECHIIA лично. Подробный отчет о годовых результатах программы «Поддержка свободы Украины» — по ссылке.