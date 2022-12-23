Подразделения ВСУ получили 30 авто от Олега Крота из холдинга TECHIIA 23 декабря, 16:32 Новости компаний TECHIIA

17 внедорожников и 13 бусов приобрели, подготовили и передали военным в течение нескольких последних месяцев. Общая стоимость покупки — более 6,6 миллионов гривен.

Полноприводные внедорожники и бусы распределили по запросам нескольких механизированных бригад ВСУ и подразделений Сил специальных операций, сообщают на сайте «Фундации Течия», общественной организации холдинга TECHIIA.

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«Полноприводные автомобили крайне необходимы для выполнения боевых задач, особенно в условиях нашей работы. Вот этот „аппарат“, который мы получили от „Фундации Течия“, помог уничтожить несколько единиц вражеской техники оккупантов. Будем продолжать в том же духе. Победа будет за нами!» — комментирует боец подразделения ССО, выполняющего задание на пикапе Nissan Navara от «Фундации Течия».

Внедорожники и пикапы прежде всего используют в боевых операциях, а бусы нужны для логистических и тыловых задач.

«В зоне боевых действий и в тылу полезны все типы транспорта: легковые авто, пикапы, бусы, новые и б/у. В них есть постоянная потребность, ведь авто в условиях войны — это расходный материал, который может оказаться непригодным для использования в любой момент. Поэтому мы с командой стараемся как можно быстрее закрывать запросы на авто, которые к нам приходят. Это постоянный процесс», — объясняют в «Фундации Течия».

Напомним, недавно «Фундация Течия» передала подразделениям ВСУ 7 разведывательных дронов, 800 спасательных жилетов и большой генератор для штаба ССО. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от организации превысила $21,5 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимых вещей почти на $40 млн. Из соображений безопасности и из-за военной тайны детали этих закупок не разглашаются.