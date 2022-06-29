Заявление компании. Оккупанты захватили часть объектов Херсоноблэнерго
27 июня оккупантами были захвачены отдельные объекты Херсоноблэнерго (Фото:АО Херсоноблэнерго)
Оккупанты и коллаборанты захватили отдельные объекты Херсоноблэнерго, которые обеспечивали поставку и распределение электроэнергии.
Об этом говорится в официальном сообщении АО Херсоноблэнерго.
«27 июня 2022 года представителями так называемой „Херсонской военно-гражданской администрации“, при поддержке представителей ФСБ РФ и с участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО Херсоноблэнерго были захвачены отдельные объекты, принадлежащие АО Херсоноблэнерго и обеспечивающие поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области», — говорится в нем.
Компания также сообщила, что во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам Херсоноблэнерго.
«Единственным законным руководителем Общества является председатель правления Сафронов И.Н.», — подчеркнули в Херсоноблэнерго.
«Начиная
Также в Херсоноблэнерго подчеркнули, что на сегодняшний день поставка электроэнергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне, а все остальные возможные расчеты — мошенничество.
Ранее сообщалось, что оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.
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