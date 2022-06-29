Заявление компании. Оккупанты захватили часть объектов Херсоноблэнерго 29 июня, 14:39 27 июня оккупантами были захвачены отдельные объекты Херсоноблэнерго (Фото:АО Херсоноблэнерго)

Оккупанты и коллаборанты захватили отдельные объекты Херсоноблэнерго, которые обеспечивали поставку и распределение электроэнергии.

Об этом говорится в официальном сообщении АО Херсоноблэнерго.

«27 июня 2022 года представителями так называемой „Херсонской военно-гражданской администрации“, при поддержке представителей ФСБ РФ и с участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО Херсоноблэнерго были захвачены отдельные объекты, принадлежащие АО Херсоноблэнерго и обеспечивающие поставку и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области», — говорится в нем.

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Компания также сообщила, что во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам Херсоноблэнерго.

«Единственным законным руководителем Общества является председатель правления Сафронов И.Н.», — подчеркнули в Херсоноблэнерго.

«Начиная с 27.06.2022 года Херсоноблэнерго частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. Оккупационными органами оказывается давление на работников предприятия, их заставляют писать заявления о сотрудничестве и пр. Руководство Херсоноблэнерго обратилось в правоохранительные органы с заявлением о предоставлении правовой оценки и привлечении ответственности лиц, участвовавших в попытке захвата Общества», — резюмировали в компании.

Также в Херсоноблэнерго подчеркнули, что на сегодняшний день поставка электроэнергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне, а все остальные возможные расчеты — мошенничество.

Ранее сообщалось, что оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева.

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