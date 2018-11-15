Оккупанты в Крыму начали продажу компании Ахметова

Продажу Крымтелекома Ахметова включили в план приватизации на 2018 год

Подконтрольные России оккупационные власти Крыма по инициативе так называемого главы полуострова Сергея Аксенова внесли 100% акций предприятия Крымтелеком в план приватизации на 2018 год.

Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации "депутаты" внесли на внеочередном заседании 13 ноября, утверждает пресс-служба "парламента", передает издание Крым.Реалии.

По словам так называемого председателя парламента Владимира Константинова, размер уставного капитала акционерного общества Крымтелеком составляет более 1,3 млрд рублей (около 532 млн грн).

Крымтелеком создали в феврале 2015 года на базе крымского филиала Укртелекома, принадлежащего украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После аннексии Крыма ему почти год удавалось удерживать контроль над предприятием.

В феврале 2015 года Укртелеком заявил, что в Крыму произошло физическое отсоединение оптико-волоконного магистрального кабеля, соединяющего полуостров с материковой Украиной. Оккупационные власти Крыма обвинили в отключении Укртелеком.

11 февраля 2015 года "парламент" Крыма объявил о "национализации" крымского филиала Укртелекома.

Отметим также, что в сентябре 2017 года подконтрольный России "крымский парламент" на сессии включил в прогнозный план приватизации продажу 100% акций завода шампанских вин Новый свет, Крымхлеб и Крымтелеком.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.