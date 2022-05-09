«Крышуют спецслужбы и военные». Оккупанты украли в Украине зерно на сотни миллионов долларов 9 мая, 17:46 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вывозят зерно из Украины (Фото:Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters)

Российские агрессоры уже похитили на временно оккупированных территориях Украины 400−500 тыс. т зерновых культур на сотни миллионов долларов.

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Вывоз зерна в Крым для последующей продажи курируют российские военные и представители спецслужб. О этом заявил министр агрополитики Николай Сольский, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Мы видим, что они организованно отправляют в направлении Крыма примерно 400−500 тыс. т. Это большой бизнес, которым руководят люди уровня, скажем, повыше того, что мы все в интернете видели, когда забирали из магазинов телевизоры и так далее», — сказал Сольский.

«По цене $250−300/т — это уже сотни миллионов. Очевидно, что этим занимаются, в том числе, представители спецслужб страны-агрессора и военные высшего уровня и разного рода аферисты, которым такой бизнес, скажем так, по жизни подходит», — добавил он.

По данным Сольского, Минагрополитики получает информацию о похищениях россиянами украинского зерна как через публичные каналы, СМИ и интернет, так и с помощью доступных министерству госканалов получения информации, в том числе связей с правоохранителями.

Министр подчеркнул, что в нынешнем сезоне начался экспорт зерновых из Крыма, хотя последние несколько лет такие культуры на полуострове практически не выращивались и не экспортировались.

«На наш взгляд, практически все корабли, которые идут с зерном из Севастополя, это корабли с краденным украинским зерном, потому что нет никакого разумного логистического подхода в трате дополнительных средств, чтобы перемещать его с континентальной части России и загружаться через Севастополь, если его ближе везти через Новороссийск и другие порты», — подытожил Сольский.

Ранее сообщалось, что оккупанты пытались вывезти украденное в Украине зерно в Египет.

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