Украден и уничтожен. KSE подсчитала потери сельского хозяйства Украины из-за вторжения — счет идет на миллиарды долларов

14 июля, 16:11
Российские оккупанты умышленно сжигают в Украине поля с урожаем (Фото:Игорь Луценко / Facebook)

Российские оккупанты умышленно сжигают в Украине поля с урожаем (Фото:Игорь Луценко / Facebook)

Ориентировочная общая стоимость похищенных РФ зерновых и масличных культур в Украине составляет более $613 млн.

Такие данные озвучил эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер в ходе дискуссии 100 дней со вторжения РФ: современное состояние и перспективы продовольственной безопасности и сельскохозяйственных рынков в мире.

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Общая сумма убытков и потерь из-за войны в сельском хозяйстве, по оценкам KSE Агроцентра, составляет $27,6 млрд.

Самая большая категория — это косвенные потери из-за морской блокады украинских портов — $11,9 млрд и снижения производства — $9,6 млрд.

Среди убытков, которые составляют $4,3 млрд, наибольшей категорией являются убытки из-за несобранных озимых культур ($1,4 млрд) и уничтоженной техники ($926 млн).

Эксперт подчеркнул, что по состоянию на данный момент потеряны зернохранилища совокупной вместимостью в 4 млн тонн (повреждены или полностью уничтожены). Еще часть зернохранилищ находятся в оккупированных регионах, и к ним нет полного доступа.

«Мы видим все больше доказательств того, что РФ ворует наше зерно из оккупированных регионов Украины: из Херсонской области, Запорожской области. Примерная стоимость этого украденного зерна и масличных культур — более $600 млн», — заявил Роман Нейтер.

До вторжения в РФ внутренние цены на украинском рынке фактически соотносились с мировыми. Однако из-за морской блокады, осуществленной РФ, произошел существенный сбой в цепях снабжения. В то время, как после вторжения РФ мировые цены на зерно резко возросли, в Украине они значительно упали. Эксперт отметил, что средневзвешенные цены на пшеницу, ячмень, кукурузу и растительное масло снизились на 33,7% по состоянию на май, по сравнению с периодом до начала вторжения.

С полным обзором ущерба в сельском хозяйстве Украины, вызванного российским вторжением, можно ознакомиться по ссылке.

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Как сообщалось, в Стамбуле в среду, 13 июля, состоялась четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой участвовали представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что стороны договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в частности, «общий контроль в пунктах отправления и прибытия».

Стороны обсуждали выход судов с зерном из портов в сопровождении украинских кораблей при условии, что Россия согласится на перемирие во время движения грузов, а Турция при поддержке ООН будет проверять корабли, чтобы «развеять опасения России по поводу контрабанды оружия».

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Зерно Сельское хозяйство АПК KSE Зерновые Киевская школа экономики Война России против Украины

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