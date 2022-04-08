Дикари кое-что не учли. Оккупанты, вывезшие в Чечню украинскую сельхозтехнику, не смогут ее обслуживать 8 апреля, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Сеялка производства компании Väderstad (Фото:vaderstad.com)

Российские оккупанты, ограбившие дилерский центр Агротек в Мелитополе и вывезшие в Чечню сеялки Väderstad на сумму 800 тыс. евро, не смогут их обслуживать в РФ, так как техника числится в глобальных базах учета как украденная.

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Соответствующее предупреждение опубликовала в Facebook компания Ведерстад Украина, украинский филиал мирового с/х производителя Väderstad AB (Швеция).

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Оккупанты в период с 31 марта по 5 апреля похитили из выставочного павильона агроцентра Агротек пять новых сеялок точного сева Tempo Väderstad с серийными номерами Tempo TPF0002699, TPF0002737, TPF0002742, TPL0001459, TPL0001442 общей стоимостью 800 тыс. евро

«Главный офис компании Väderstad предупредил всех своих дилеров и контрагентов в России, что любые действия с угнанными машинами станут предметом уголовного расследования. Каждая машина Väderstad имеет свой серийный номер. В глобальной базе учета техники компании машины из перечня выше отмечены как украденные. Компания Väderstad запретила любые операции с этими машинами, включая запуски, консультации, обслуживание, поддержку и поставку запчастей и т. д. », — сказано в сообщении украинского филиала Väderstad.

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Ранее сообщалось, что 31 марта российские войска ограбили дилера с/х техники Агротек в Мелитополе и угнали в Чечню два комбайна и трактор марки John Deere, а также сеялку Väderstad Tempo общей стоимостью 1 млн евро.

4−5 апреля войска страны-агрессора вновь ограбили компанию и вывезли в Чечню четыре единицы с/х техники общей стоимостью 520 тыс. евро.

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