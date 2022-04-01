«Питались TUCами и Барни». В освобожденном Тростянце оккупанты ограбили и уничтожили шоколадную фабрику Mondelez 1 апреля, 12:49 Цей матеріал також доступний українською Тростянецкая шоколадная фабрика группы компаний Mondelēz International (Фото:trostyanets.info)

В городе Тростянец, который недавно был освобожден от российских оккупантов, ограблена и уничтожена шоколадная фабрика американской компании Mondelēz International. У компании есть бизнес в России.

Российские оккупанты в Тростянце (Сумская обл.) ограбили и уничтожили шоколадную фабрику, которая входит в состав группы компаний Mondelēz International (главный офис Чикаго, США). Об этом сообщается в репортаже ТСН из города Тростянец, который был освобожден от оккупантов.

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Ограбили кондитерскую фабрику. «Они питались нашими туками (снеки — НВ), мишками Барни, развозили себе по постам. А потом в конце [мы] посмотрели в окно — фабрика пылает», — рассказала местная жительница.

Компания Mondelēz International пока официально не комментировала ущерб, нанесенный их фабрике.

«Разрушены почти все дома, окружавшие площадь у вокзала, сгорела бисквитная фабрика, которая давала многим здесь работу», — рассказал в интервью НВ Юрий Бова, городской голова Тростянца.



В интервью lb.ua он добавил что также обгорела часть шоколадной фабрики.

В начале марта Mondelēz International в письме генерального директора сообщила, что ее деятельность в Украине остановлена. Компания также ограничила свою активность на рынке России, но полностью не прекратила там работу. «Мы сосредоточим свою деятельность на основных предложениях, прекратим все новые капитальные инвестиции и приостановим расходы на рекламные средства массовой информации», — сообщил глава компании Дирк ван де Пут.

В России у Mondelēz International есть три фабрики по производству сладостей и снеков и головной офис в Москве.

Монделис Украина представлена брендами шоколадной продукции: Milka, Корона; печенье: Oreo, TUC, Belvita, Milka Choco bakery; бисквитных пирожных Мишка Барни; чипсов Люкс, жевательной резинки Dirol и леденцов Halls.

В состав компании в Украине входят Тростянецкая шоколадная фабрика (Сумская обл.) и дочернее предприятие Чипсы Люкс (Киевская обл.).



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