Российский план раскрыт. Оккупанты собираются переподключить Запорожскую АЭС к Крыму — глава Энергоатома 9 августа, 19:05 Запорожская АЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

Росатом передал на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС план переподключения станции к Крыму, который сейчас и реализуют оккупанты.

Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин, сообщает Интерфакс-Украина.

«Фактически с четверга (4 августа, — ред.) мы имеем ухудшение ситуации на Запорожской АЭС. Началось с того, что персонал Росатома передал на станцию специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму, и первым условием этой программы стало фактически тяжелое повреждение линий связи станции с энергосистемой Украины», — сказал Котин.

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По его словам, именно этот сценарий реализуется в последние три дня, когда российские оккупанты повредили на ЗАЭС три линии электропередач. В настоящее время станция работает с одной линией выдачи мощности, что является крайне небезопасным режимом для работы АЭС.

Как объяснил глава Энергоатома, для того, чтобы переключить ЗАЭС на Крым, оккупантам необходимо полностью обесточить ее и оккупированных части Херсонской и Запорожской областей.

«Именно это прописано в программе, и после того как все это обесточивается, они вновь начинают запитывать области от подстанции в Джанкое, потом постепенно доходить до Каховской и от нее уже запитывать Запорожскую АЭС. И после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме — она останется на российской частоте», — сказал Котин.

При этом период с момента обесточивания ЗАЭС окажется для нее наиболее опасным, подчеркнул он.

«Вот это их план, и они его начали реализовывать. Однако в тот период, когда будут полностью погашены регионы и отключена ЗАЭС от энергосистемы, это самый небезопасный режим для нее. Потому что все 20 дизель-генераторов на Запорожской АЭС включатся, и, если будут какие-либо отказы этого оборудования, это будет угрожать расплавлением активных зон реактора», — резюмировал глава Энергоатома.

Как он дополнил, в настоящее время ситуация на Запорожской АЭС уже близка к предаварийной на японской Фукусима-1 в 2011 году.

«На ЗАЭС мы от этой первой стадии Фукусимы-1 уже очень близко, потому что там только одна линия. Как только она отключится, станция перейдет на дизеля, и после этого все будет зависеть от надежности их работы и достаточности того топлива, которое там есть для дизелей на ЗАЭС», — констатировал Котин.

Как сообщалось, оккупированная российскими военными ЗАЭС 5 августа отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов.

С 14 июля ЗАЭС начала работать тремя блоками. До этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из имеющихся шести.

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