Оккупанты повредили Авдеевский коксохимический завод 25 апреля, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Повреждения на Авдеевском коксохимическом заводе (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)

Российские оккупанты 24 апреля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

«24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РФ с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевка Донецкой области. Под огнем оккупантов опять оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО Авдеевский коксохимический завод. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания», — рассказали в прокуратуре.

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Правоохранители начали досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Понедельник, 25 апреля – 61-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

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