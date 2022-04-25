Оккупанты повредили Авдеевский коксохимический завод

25 апреля, 03:26
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Повреждения на Авдеевском коксохимическом заводе (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)

Повреждения на Авдеевском коксохимическом заводе (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)

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Российские оккупанты 24 апреля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

«24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РФ с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевка Донецкой области. Под огнем оккупантов опять оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО Авдеевский коксохимический завод. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания», — рассказали в прокуратуре.

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https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/358334926333193

Понедельник, 25 апреля – 61-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Обстрел Авдеевка Авдеевский коскохимический завод Война России против Украины

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