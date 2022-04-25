Оккупанты повредили Авдеевский коксохимический завод
Повреждения на Авдеевском коксохимическом заводе (Фото:Донецкая областная прокуратура / Facebook)
Российские оккупанты 24 апреля обстреляли Авдеевку Донецкой области. Под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод.
Война России против Украины — главные события 24 апреля
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
«24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РФ с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевка Донецкой области. Под огнем оккупантов опять оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве - ЧАО Авдеевский коксохимический завод. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания», — рассказали в прокуратуре.
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Правоохранители начали досудебное расследование в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Понедельник, 25 апреля – 61-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.
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