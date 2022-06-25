Не вывезли, но частично разрушили. Собственник рассказал о работе крупной СЭС в Запорожской области 25 июня, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Частично разрушенная СЭС Грин Энерджи Токмак (Фото:forbes.ua)

Александр Репкин, совладелец СЭС Грин Энерджи Токмак отрицает, что оккупанты вывезли ее оборудование. Говорит, что станция частично разрушена.



В четверг 23 июня 2022 года запорожские СМИ сообщили, что кафиры разобрали и вывезли СЭС Грин Энерджи Токмак, которая по установленной мощности входит в ТОП-5 крупнейших СЭС Украины.

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НВ Бизнес в тот же день обратился в пресс-службу Александра Репкина, одного из двух собственников СЭС. Однако нам ответили, что не комментируют ситуацию, сложившуюся вокруг станции.

Вчера украинский Forbes опубликовал комментарий Александра Репкина о работе СЭС. «Не знаю, кто придумал этот фейк. Мы сами проводили ремонтные работы и снимали поврежденное оборудование во избежание пожара», — так Репкин прокомментировал информацию о демонтаже и вывозе оборудования станции.

По его словам, 27 февраля россияне вошли в Токмак. Солнечная электростанция, расположенная возле города и бывшего военного аэродрома, некоторое время находилась на линии огня. Станция была частично разрушена из-за обстрелов из Градов и другого оружия. «Потом на станцию заехал танк и подавил модули», — говорит бизнесмен. Оккупанты, по его словам, также разграбили офис. Ночью во время комендантского часа россияне периодически заходят на территорию станции: украли несколько инверторов, срезали кабель, говорит Репкин.

Из-за разрушения станция потеряла около 20% мощности. В настоящее время она работает на мощности около 40 МВт. Ущерб от разрушений бизнесмен предварительно оценивает в 8 млн. евро.

«Наша станция — одна из ключевых трансформаторных подстанций в этом районе», — говорит Репкин. Сейчас электроэнергия со станции уходит в украинскую энергосеть, обеспечивая город Токмак. Также электроэнергия со станции поставляется в Приморский и Приазовский районы Запорожской области.

На станции работает 48 сотрудников, но работа усложнена. Около станции, в районе аэродрома, россияне создали запрещенную зону и стреляют без предупреждения во всех приближающихся, говорит Репкин. В эту зону попадает часть станции, в которую сотрудники не могут зайти.

Установленная мощность СЭС Грин Энерджи Токмак составляет 64,15 МВт.

ООО Грин Энерджи Токмак записано на кипрскую фирму Юкрейн Реньювабл Энерджи Холдингз Урех Лимитед и АО ЗНИКИФ Аланд Инвест. Конечными бенефициарами компании являются бывший финдиректор Запорожстали Руслан Божко и бизнесмен Александр Репкин.

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