Группа ОККО заплатила более 3 миллиардов гривен налогов и сборов в первом квартале 2023 года 23 июня, 12:37 Партнерский проект ОККО

В условиях противостояния агрессору одна из главных задач бизнеса — полная и своевременная уплата налогов. Группа ОККО продолжает практику публичной отчетности о своих налоговых выплатах и, согласно данным опубликованным на ее сайте, за первый квартал 2023 года компании группы суммарно перечислили в бюджеты и государственные фонды 3,231 миллиарда гривен, что составляет 0,51% всех поступлений в сводный бюджет Украины за указанный период.

837 миллионов гривен в этих выплатах приходится на налоги от операционной деятельности: налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. В общей сложности это на 80,5% больше, чем за первые три месяца 2022 года.

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Еще 2,394 миллиарда гривен компании группы ОККО уплатили налогов при импорте товаров.



Также, как отмечается в сообщении, с каждого литра топлива, реализованного в сети ОККО, уплачено 2,28 гривны налогов с операционной деятельности. Для сравнения: год назад в первом квартале 2022-го этот показатель составил 1,40 гривны на 1 литр. А на каждый АЗК ОККО в течение января-марта 2023 года приходилось в среднем в месяц 710,28 тысячи гривен уплаченных налогов и сборов по операционной деятельности, что на 87% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



«Каждая уплаченная гривна в бюджет — это дополнительные средства на усиление армии, восстановление инфраструктуры и социальную поддержку. Поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы продолжать развивать бизнес, работать еще эффективнее, приближать победу и поддерживать своих, — комментирует вице-президент ОККО по финансам Назар Купыбида. — И речь здесь не только об уплате налогов — это аксиома, но и о постоянной вовлеченности компании в различные инициативы, направленных на помощь ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны. По состоянию на конец мая компания уже перечислила 750 миллионов гривен. И останавливаться не собирается».

Напомним, совместно с Фондом «Повернись живим» в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» компания передала 325 миллионов гривен на закупку 25 беспилотных разведывательных комплексов «ШАРК» для ВСУ. А сейчас продолжается проект «Озброїмо ТрО до зубів», цель которого — 400 миллионов гривен на вооружение для бригад территориальной обороны На сегодня собрано почти 40% от необходимой суммы. В рамках обоих проектов компания отчисляет по 1 грн с каждого проданного литра топлива Pulls на поддержку ВСУ. Кроме того, компания продолжает бесплатно кормить наших защитников в горячих точках, обеспечивать топливом волонтеров, подключилась к восстановлению учебных заведений в Киевской области, приобретению автотехники для военных и медиков, оказанию помощи жителям Херсонской области, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и др.