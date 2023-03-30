Победа над Приватом, переговоры с Burger King, покупка AMIC — 7 интересных фактов из интервью главы ОККО 30 марта, 15:36 Эксклюзив NV Василий Даниляк (Фото:прессслужба КМЭФ, предоставлено — ОККО)

Украинский Forbes сделал большое интервью с Василием Даниляком, управляющим бизнесом группы ОККО. Мы выбрали из него самое интересное.

Что значит ОККО

Сам бренд ОККО был придуман в 1999 году. Идея была максимально простой. Он должен был одинаково читаться в обоих направлениях и иметь одинаковый вид на украинском и английском. Выбирали между несколькими вариантами, но, наконец, сотрудники компании выбрали ОККО. Между собой мы трактуем так: «окей компания».

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Смена лидера

В 2021 году на первом месте в стране была консолидированная группа Приват. Они имели около 1600 АЗС и 21% рынка. Мы были на втором месте с долей 18% и 430 заправками. Далее — WOG, который имел 380 станций и 14%, БРСМ — 200 станций и 10% рынка. То есть, крупнейшие четыре компании занимали почти две трети рынка.