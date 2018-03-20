ОККО решила заняться поставками электроэнергии

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Заседание пройдет 23 марта
Фото: okko.ua

Заседание пройдет 23 марта

Компания ОККО Контракт намерена получить разрешение на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электрической энергии на территории Украины.

Об сообщается в материалах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), передает Нефтерынок.

В документации отмечается, что комиссия будет предлагать удовлетворить обращение компании 23 марта.

Напомним, в конце января Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выдала газопоставляющей компании Нафтогаз Украины, являющейся 100%-ной "дочкой" НАК, лицензию на поставку электроэнергии.

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