ОККО решила заняться поставками электроэнергии

Компания ОККО Контракт намерена получить разрешение на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электрической энергии на территории Украины.

Об сообщается в материалах Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), передает Нефтерынок.

В документации отмечается, что комиссия будет предлагать удовлетворить обращение компании 23 марта.

Напомним, в конце января Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), выдала газопоставляющей компании Нафтогаз Украины, являющейся 100%-ной "дочкой" НАК, лицензию на поставку электроэнергии.