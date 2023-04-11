«Озброїмо ТрО до зубів» — стартовал новый проект ОККО и «Повернись живим» 11 апреля, 14:44 Партнерский проект Анатолия Гаевского

Сеть ОККО и фонд «Повернись живим» стартовали с новым совместным проектом помощи ВСУ — «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів». Его цель — полностью закрыть насущную потребность всех бригад территориальной обороны в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах. Для этого компания и фонд аккумулируют 400 миллионов гривен.

«Нет времени на раскачку, когда война продолжается. Для победы продолжаем снабжать и усиливать наших военных. Поэтому пока шел первый проект, мы вместе с фондом проработали и утвердили уже второй, — комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк. — Уверены, что новая инициатива также объединит мощное водительское сообщество ради общей цели — вооружить 31 бригаду ТрО до зубов. 31 бригаду, где почти у каждого из нас есть кто-то из друзей, коллег или знакомых из соседнего двора. Тех ребят, которые ушли защищать от врага нашу страну и героически несут службу в разных горячих точках каждый день».

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Фото: Анатолия Гаевского

«Нет времени на раскачку, когда война продолжается»

Механика проекта «ОКО ЗА ОКО 2» осталась той же — ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95/Diesel на усиление оружием ТрО. Кроме того, задонатить также можно и на спецсчет фонда «Повернись живим».

«Мы покупаем коллективное, групповое пехотное вооружение, на которое в той войне, которая сейчас идет на Востоке, есть самый большой запрос. Это оружие, которое уже не индивидуально, но непосредственно воюет на поле боя, то есть на уровне взводов, на уровне рот, на уровне батальонов, — комментирует директор „Повернись живим“ Тарас Чмут. — Каждая из 31 бригады ТрО так или иначе задействована в боевых действиях. Мы присоединились к созданию ТРО, мы разворачивали Командование ТРО перед полномасштбагным вторжением, мы активно работаем с ТРО после начала полномасштабного вторжения и сегодня, несмотря на активное участие ТРО в этой войне, они получают вооружение и технику по остаточному принципу. У них большой дефицит именно того вооружения, которое мы закупаем и то, что мы закупим, позволит существенно нарастить потенциал большинства бригад ТРО непосредственно на поле боя».

Фото: Анатолия Гаевского

Собранные средства пойдут на покупку 100 автоматических гранатометов (УАГ-40), 200 крупнокалиберных пулеметов (ДШК) и 300 минометов калибра 82 мм. Оружие будет передаваться военным партиям по мере производства и доставки.

Фото: Анатолия Гаевского

Напомним, на днях ОККО присоединилась к сбору средств «Повернись живим» на «Довгі РУКи ТрО». Донат в размере 48 млн грн полностью закрыл потребность 11 областей, где не хватало от 22 до 55% нужной суммы на разведывательно-ударные комплексы для местных бригад терробороны.