Названы 5 компаний, наиболее эффективно наладивших работу во время войны 6 декабря, 18:00 Новости компаний ОККО

Согласно последним опросам Европейской бизнес-ассоциации, уже 44% украинских компаний возобновили свою работу в полном объеме, несмотря на то, что в стране продолжается война. В перечень бизнесов, наиболее эффективно наладивших работу в новых реалиях вошли: ОККО, «Новая Почта», «Фармак», «Эпицентр», Intellias, передает 24 канал.

СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк, комментируя такие оценки, отметил, что компания смогла максимально быстро выстроить новую логистику поставки топлива в Украину.

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«У нас оставалась единственная возможность завозить продукт через западные границы. Мы быстро отреагировали, поскольку давно имели контакты с крупными европейскими трейдерами. И уже 25 февраля мы подняли все свои связи в Европе, прозвонили поставщикам, заключили новые соглашения и начали наполнять топливом рынок. Это позволило нам стабильно работать, сохранить рабочие места и сформировать крепкий экономический тыл», — рассказал Василий Даниляк.

По его словам, в первые месяцы войны компания стала одним из крупнейших импортеров топлива в Украину. Благодаря этому она смогла обеспечить нефтепродуктами и ВСУ, и волонтеров и обычных водителей. А кроме того, получать прибыль, платить в полном объеме налоги и оказывать финансовую и материальную помощь в обороне и восстановлении государства.

В частности, за январь-сентябрь 2022 года компания уплатила из своей операционной деятельности более 2,3 миллиарда гривен, что на 52,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще 1,9 миллиарда гривен перечислено в бюджет налогов и сборов от импорта топлива. То есть общая сумма отчислений превысила 4 миллиарда гривен (это составляет 0,28% всех поступлений в сводный бюджет Украины). Фактически каждый АЗК ОККО ежемесячно платит 658 тысяч гривен налогов.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения РФ сеть ОККО оказала помощь уже более чем на 200 миллионов гривен для бойцов ВСУ и терробороны, волонтеров, громад в деоккупированных и пострадавших от военных действий регионах. К примеру, для защитников Украины в горячих точках на ОККО бесплатно с марта готовят хотдоги и кофе; более 100 тысяч литров горючего и 40 миллионов гривен передали на восстановление Чернигова и Киевщины; топливом компания помогает фонду «Повернись живим» и другим волонтерским организациям. А сейчас компания развернула инициативу «Око за око», цель которой закупить 25 новейших разведкомплексов «ШАРК» для Вооруженных Сил Украины за 325 млн гривен.