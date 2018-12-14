Офшор Фирташа заявил, что оспорит возвращение Запорожского титано-магниевого комбината государству Сегодня, 13:40 14 Цей матеріал також доступний українською Tolexis Trading Limited утверждает, что выполнила свои обязательства, инвестировав в ЗТМК $110 млн Фото: ztmc.zp.ua

Кипрская компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа заявила о категорическом несогласии с решением Центрального апелляционного хозяйственного суда о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат и возвращении комбината в собственность государства.

В пресс-релизе Tolexis Trading Limited, распространенном пресс-службой Group DF говорится, что компания "будет оспаривать данное решение в украинских и международных судах".

Компания также заявила, что полностью выполнила свои обязательства инвестора Tolexis Trading Limited, вложив 110 миллионов долларов в ЗТМК взамен на 49% уставного капитала комбината.

Решение о возврате комбината в собственность государства Tolexis Trading Limited назвала нарушением "базовых прав иностранного инвестора", которое "выглядит как откровенное рейдерство под прикрытием судебных решений".

В пресс-релизе говорится, что Фонд госимущества и государство ни разу не предъявляли претензии к Tolexis Trading Limited по поводу выполнения своих обязательств.

"Государство в лице Фонда госимущества систематически игнорировало свои обязательства по управлению ЗТМК, два года подряд не являясь даже на собрания учредителей предприятия. В результате было сорвано голосование по стратегически важным вопросам, включая принятие новой и более эффективной стратегической программы развития и модернизации ЗТМК", - утверждают в Tolexis Trading Limited.

В компании подчеркнули, что с 2013 ЗТМК получил более 480 млн гривен чистой прибыли, а государство – более 135 млн гривен дивидендов, хотя до этого коминат был убыточным.

Напомним, 12 декабря 2018 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Запорожской области о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, которое контролировал олигарх Дмитрий Фирташ. В соответствии с решениями обоих судов, целостный имущественный комплекс комбината должен быть возвращен в собственность государства. Соответствующий иск подал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В САП подчеркнули, что взнос в размере $110 млн от Tolexis Trading Limited имел целевое назначение - для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартал 2015 годов.

Хотя 51% ООО Запорожский титано-магниевый комбинат принадлежал государству, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Этот менеджмент большую часть привлеченных инвестиций растратил на погашение ранее созданных задолженностей госпредприятия Запорожский титано-магниевый комбинат за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Затем эти средства вывели из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. На модернизацию же производства комбината было потрачено лишь 20 млн грн.

Основанием для расторжения договора о создании ООО Запорожский титано-магниевый комбинат стало сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств.

Запорожский титано-магниевый комбинат - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие сейчас может выпускать 10 тыс. тонн губки.