Официальная позиция ТАСКОМБАНКа о ситуации вокруг ООО «Империя-Агро»

В связи с тем, что в данное время осуществляется рейдерский захват основных активов и товарных запасов, которые являются залоговым имуществом АО «ТАСКОМБАНК», считаем необходимым предоставить официальную позицию Банка.

Между АО «ТАСКОМБАНК» и ООО «Империя-Агро» заключены кредитные договоры, согласно которых указанная компания получила от Банка кредитные средства для поддержки и развития своей деятельности. В качестве обеспечения выполнения кредитных обязательств в залог АО «ТАСКОМБАНК» переданы семена подсолнуха и кукурузы, химические удобрения и прочее имущество согласно с перечнем. Кроме этого, в ипотеку АО «ТАСКОМБАНК» передан единый имущественный комплекс-склад, в котором хранится залоговое имущество Банка.

В связи с невыполнением ООО «Империя-Агро» своих обязательств по заключенным кредитным договорам, АО «ТАСКОМБАНК» принял решение начать процедуру взыскания задолженности и приступил к физическому осмотру и инвентаризации залогового имущества на складах фирмы, но не завершил ее по причине противодействия со стороны заемщика. Как следствие, Банк не получил подтверждения фактического наличия предмета залога, что косвенно свидетельствует об отсутствии в местах хранения объема товара, соответствующего договору залога и, согласно заключенному договору, принял меры об охране предмета залога.

Считаем необходимым подчеркнуть, что согласно заключенным договорам залога с ООО «Империя-Агро» в случае не исполнения каких-либо обязательств по кредитным договорам, АО «ТАСКОМБАНК» как залогодержатель имеет право осуществлять охрану предмета залога, в том числе, выставить физическую охрану предмета залога охранной организацией на выбор залогодержателя, с которой заключается соответствующий договор охраны предмета залога.

30 марта 2018 года АО «ТАСКОМБАНК» заключил договор охраны с фирмой, которая имеет соответствующую лицензию для обеспечения сохранности вышеуказанного имущества. Указанная охранная фирма сразу же приступила к исполнению своих обязательств согласно с условиями договора, однако столкнулась с сопротивлением со стороны представителей ООО «Империя-Агро».

Принимая во внимание то, что представители ООО «Империя-Агро» преднамеренно и безосновательно распространяют неправдивую информацию о неправомерности действий со стороны АО «ТАСКОМБАНК», обращаем внимание на то, что АО «ТАСКОМБАНК» действует исключительно в рамках правового поля, защищая интересы Банка, его многочисленных вкладчиков и других клиентов. Требования Банка относительно ООО «Империя-Агро» распространяются исключительно на предмет залога. Заемщику предложено возобновить и завершить инвентаризацию складских запасов, после чего Банк готов приступить вместе с компанией к отпуску товара, который находится на ответственном хранении, а также товаров, которые не являются залоговым имуществом Банка.

Информируем, что со своей стороны АО «ТАСКОМБАНК» обратился к правоохранительным органам с заявлением о мошеннических действиях со стороны должностных лиц заемщика.

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Банк входит в Группу «ТАС» — одну из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Планомерно реализуя стратегию активного роста, ТАСКОМБАНК демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и постоянно укрепляет свои рыночные позиции. Является одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами. Успешно развивает новые для себя направления: электронную коммерцию, малый и средний бизнес, микробизнес. С ростом уровня доверия к ТАСКОМБАНКУ со стороны клиентов, постоянно укрепляет свои ТОП-овые позиции в ведущих национальных рейтингах надежности и стабильности.

Ссылка на первоисточник: http://www.tascombank.com.ua/content/view/1378/58/lang,ukrainian/

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