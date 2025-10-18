Десятки миллиардов баррелей. Одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире будет разрабатывать американская компания

Месторождение Majnoon на юге Ирака является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире (Фото: shafaq.com)

Ирак подписал соглашение с Exxon Mobil о помощи в разработке его гигантского нефтяного месторождения Majnoon и расширении экспорта нефти, что ознаменует возвращение американского гиганта в страну через два года после отъезда.

Об этом пишет Reuters.

«Ирак обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа и когда-то стремился конкурировать с Саудовской Аравией, добычей до 12 миллионов баррелей в день», — говорится в публикации, — «Сейчас он производит около 4 миллионов баррелей в сутки и имеет целью превысить 6 миллионов баррелей в сутки до 2029 года, хотя прогрессу препятствовали бюрократия, коррупция, узкие места в инфраструктуре, годы конфликтов и межконфессиональная напряженность».

Месторождение Majnoon расположено в 60 км от Басры на юге Ирака и является одним из крупнейших нефтяных месторождений в мире. Его запасы оцениваются в 38 миллиардов баррелей.

«Соглашение отражает стремление иракских чиновников модернизировать энергетический сектор страны и улучшить отношения с Вашингтоном», — заявил Мувафак Аббас, нефтяной аналитик и бывший менеджер по операциям по нефти государственной нефтяной компании Basra Oil Company.

По его словам, это соглашение имеет политический вес, сигнализируя о намерении Багдада восстановить баланс региональных связей и углубить свою интеграцию с западными рынками.

«Мы рады подписать соглашение с Министерством нефти Ирака для оценки возможностей разведки, разработки и маркетинга нефти в Ираке», — заявили в Exxon.

По данным четырех источников, знакомых с этим вопросом, соглашение будет включать соглашение о распределении прибыли, охватывающее сырую нефть и продукты ее переработки, а также планы по модернизации инфраструктуры экспорта иракской нефти на юге.

По словам источников, иракская государственная нефтяная компания SOMO также подпишет соглашение с Exxon об обеспечении мощностей для хранения на азиатском рынке.

«Exxon была одной из первых западных нефтяных компаний, которые вошли в Ирак для разработки нефтяных месторождений после вторжения США в 2003 году. Но она оставила проект West Qurna из-за низкой его доходности», — говорится в публикации, — «После выхода из гигантского иракского нефтяного месторождения West Qurna Exxon передала свою оставшуюся долю и операторские права компании PetroChina, который стал главным подрядчиком».

В сентябре федеральное правительство Ирака достигло соглашения с региональным правительством Курдистана и международными нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырой нефти через Турцию, который был приостановлен в 2023 году.

Как сообщалось, в сентябре Ирак подписал соглашение с американской компанией США Chevron по проекту разработки нефтяного месторождения Насирия, включая четыре разведывательных блока и месторождение Балад.

Прогнозируемые запасы месторождения Насирия оцениваются в 4,3 миллиарда баррелей.