Национализировали в июне. Один из крупнейших аэропортов России оказался на грани банкротства

Об этом пишет The Moscow Times.

По словам нового руководителя аэропорта Андрея Иванова, общий долг Домодедово составляет около 70 млрд руб., из которых 34 млрд в рублях и 450 млн в долларах.

При этом в 2025 году платежи по процентам составят 8 млрд руб.

Он добавил, что сейчас проводит встречи с кредиторами по вопросам реструктуризации долга и «находит понимание».

Этот долг возник при падении пассажиропотока и выручки, увеличении убытков, несмотря на которые не были сокращены расходы и не повышалась эффективность операционной деятельности, пояснил Иванов.

Так в 2023 году пассажиропоток аэропорта составлял почти 20 млн человек, но в 2024 году показатель упал до 15,5 млн. В этом году он может снизиться еще на 2 млн, отметил Иванов.

При этом на данный момент пассажиропоток Домодедово как минимум вдвое ниже возможностей.

Выручка аэропорта снизилась в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 8,8% до 31 млрд рублей, а в этом году она ожидается на уровне 30 млрд рублей.

Убыток аэропорта в 2023 году составлял 7 млрд руб, в 2024-м — 7,2 млрд руб, а в 2025 году вырастет до 10 млрд.

Как сообщалось, Арбитражный суд Московской области 17 июня удовлетворил в полном объеме иск Генеральной прокуратуры России о взыскании в доход государства ООО ДМЕ Холдинг, владеющего ключевыми активами международного аэропорта Домодедово.

Иск был подан Генпрокуратурой РФ в январе и касался сразу 30 структур, входящих в группу Домодедово, а также ее основных владельцев.

Международный аэропорт Домодедово является одним из крупнейших воздушных узлов России. Он обслуживает как внутренние рейсы — с базированием таких авиакомпаний, как S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings, — так и международные направления, сотрудничая с зарубежными перевозчиками, включая Emirates, Air Arabia и Egypt Air.

Пассажиропоток аэропорта в 2024 году сократился на 23%, составив 15,6 млн человек. В период с января по апрель 2025-го трафик снизился на 9% - до 4,2 млн пассажиров.