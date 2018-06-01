Один из крупнейших меткомбинатов аварийно остановил конвертер

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК им. Ильича, Донецкая обл.) допустил значительное загрязнение окружающей среды из-за аварийной ситуации на одном из конвертеров. Из-за этого конвертер был вынужденно остановлен.

Об этом сообщил генеральный директор комбината Тарас Шевченко в эфире местного телеканала, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, во время плавки на конвертере произошла разгерметизация котла-утилизатора, в результате чего произошло задымление.

"После окончания плавки и слива стали конвертер был немедленно остановлен на выполнение ремонтных работ", - констатировал топ-менеджер.

ММК им. Ильича входит в группу Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Сейчас конвертер ремонтируют, работы должны быть завершены до конца суток.

"Причиной этого инцидента является несовершенство конструктивной особенности котла-утилизатора над третьим конвертером (...). Зная эту проблему, мы уже третий год занимаемся ее ликвидацией", - отметил Шевченко.

По его словам, предприятие уже решило аналогичную проблему на первых двух конвертерах, установив котлы новой конструкции. По третьему конвертеру капитальный ремонт будет проведен в марте следующего года.

В свою очередь председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам социальной защиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин на своей странице в Facebook выразил сомнение, что данное экологическое ЧП будет зафиксировано.

"Теперь запоминаем дату и смотрим - сообщит ли об аварии на конвертере комбинат ММК в Минприроды Остапу Семераку и в госэкоинспекцию. В прошлый раз во время аварии на втором конвертере не сообщили. Обязательное уведомление об авариях и потенциальном загрязнении воздуха требуется для получения разрешений на выбросы. Их невыполнение может быть поводом для отзыва разрешения и невыдачи следующего", - констатировал эколог.

При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

Метинвест - вертикально-интегрированная группа добывающих и металлургических предприятий. Предприятия находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.