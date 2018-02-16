Одесскую госкомпанию лишили электрической и тепловой лицензии

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на производство электрической и тепловой энергии для одесской компании Энергия и газ Украина из-за ее отсутствия по месту регистрации.

Такое решение было принято на заседании комиссии 16 февраля, передают Українські Новини.

Согласно обоснованию к решению, комиссия по проверке Энергии и гази Украины, которая была создана на основе писем Государственной регуляторной службы и государственного предприятия Укртранснефтепродукт, 8 февраля прибыла на место регистрации компании (Одесса, улица Шкодова гора 1/1) и не была допущена охраной предприятия Укртехбезопасность.

"Также сообщено (охраной) об отсутствии на указанной территории предприятия Энергия и газ Украина и которое, соответственно, не может осуществлять на указанной территории деятельность по производству электрической энергии", - говорится в обосновании.

9 февраля комиссия по проверке была повторно не допущена на территорию компании, а также за эти два дня не было обеспечено присутствие руководителя компании, его заместителя или другого уполномоченного лица.

Таким образом, факт недопуска комиссии на территорию объекта является причиной аннулирования лицензии.

13 сентября 2017 года Кабинет Министров передал публичное акционерное общество Одесский нефтеперерабатывающий завод и Энергия и газ Украина в сферу управления Фонда государственного имущества (ФГИ).

Энергия и газ Украины имела когенерационную установку, которая производила электрическую и тепловую энергию.