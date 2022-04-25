Пожадничали. Набсовет ОПЗ отстранил от работы правление, которое начислило себе премии на 7 млн грн 25 апреля, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Одесский припортовый завод (Фото:opzodessa.net)

Набсовет АО Одесский припортовый завод отстранил от исполнения служебных обязанностей и.о. главы правления и двух членов правления компании из-за выплаты им зарплат и премий суммарно на 7 млн грн.

«Члены набсовета единогласно считают недопустимыми действия менеджмента, в результате которых предприятие в условиях нехватки ликвидности теряет денежные средства в крупном размере в виде премий топ-менеджмента», — сказано в заявлении набсовета, опубликованном на сайте ОПЗ.

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Согласно заявлению набсовета, ни он в целом, ни его комитеты не согласовывали и не рассматривали такое решение, узнали о нем из СМИ, поэтому за него несут персональную ответственность соответствующие должностные лица общества.

«Мы призываем должностных лиц, фактически получивших средства, немедленно вернуть их компании», — говорится в заявлении набсовета.

В свою очередь в Фонде госимущества агентству Интерфакс-Украина сообщили, что дали представителям государства поручение изучить ситуацию и доложить о результатах, а также провести аудиторскую проверку ФГИ по данной ситуации.

«После объективного изучения ситуации будут приняты соответствующие решения и, при необходимости, направлены обращения в правоохранительные органы», — отметили в Фонде.

В начале апреля сообщалось, что ОПЗ законсервирован.

Государству в лице ФГИ принадлежит 99,56% акций ОПЗ. Приватизация ОПЗ объявлялась не раз в течение почти 20 лет, но так и не состоялась.

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