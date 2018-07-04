Одесский банк решил поглотить банк из Киева

МТБ Банк присоединит к себе банк Центр

Акционеры МТБ Банка (Черноморск, Одесская обл) на общем собрании 13 июля рассмотрят вопрос о реорганизации банка Центр (Киев) путем его присоединения.

Об этом оворится в официальном сообщении МТБ Банка в прессе, передает Интерфакс-Украина.

Акционеры также намерены утвердить сроки реорганизации, создать комиссию по реорганизации и утвердить состав правления банка после завершения реорганизации.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины одобрил присоединение по упрощенной процедуре киевского банка Центр к одесскому МТБ Банку.

Согласно данным НБУ, на начало 2018 года чистые активы МТБ Банка составляли 4,2 млрд грн, банка Центр – 296 млн грн, по этому показателю банки занимали соответственно 31 и 80 место среди 84 действовавших банков.

В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн грн.

Кроме того, в распоряжение МТБ Банка перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.

МТБ Банк (ранее – Марфин Банк, Морторгбанк, Морской транспортный банк) основан в 1993 году.

Напомним, что летом 2017 года компания Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, конечным бенефициаром которой являлась Республика Кипр в лице министра финансов, продала контрольный пакет акций Марфин Банка. Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами в результате сделки – граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В частности, Згуров занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам Одессагаза.

В октябре 2017-го сотрудников Марфин Банка заподозрили в выводе из банка около 300 млн грн.

Владельцем банка Центр с капиталом 200 млн грн является гражданин Франции Хамед Алихани, проживающий в ОАЭ.