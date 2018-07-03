Одесская таможня опровергла информацию о сбоях при оформлении грузов

На Одесской таможне заявили об отсутствии сбоев в оформлении грузов

Сотрудники Одесской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) оформляют контейнеры с импортными товарами в морском порту в штатном режиме и в привычных объемах.

Об этом заявила пресс-секретарь Одесской таможни ГФС Елена Гусева, передает Укринформ.

"Некоторые СМИ сообщили со ссылкой на анонимные источники, что на Одесской таможне якобы приостановлено "оформление контейнеров с импортными товарами". Это не соответствует действительности - таможенное оформление осуществляется в обычном объеме", - сказала она.

По ее словам, "определенное провисание", которое произошло в течение прошлой недели, с 25 июня по 1 июля, связано с тем, что в стране было подряд четыре выходных.

"Поэтому и оформлено всего 1668 контейнеров. На этой неделе объем оформленных контейнеров вернется к среднестатистическому – 2 тыс.– 2,5 тыс. оформленных контейнеров", - отметила она.

По ее словам, такие объемы оформления контейнеров с товарами были, в частности, и в июне: в течение 11-17 июня через порт прошли 2,2 тыс. контейнеров, за 18-24 июня - 2,6 тыс. контейнер.

Напомним, ранее представители сразу нескольких компаний-импортеров сообщали, что на Одесской таможне практически остановилось оформление импортных грузов в контейнерах.