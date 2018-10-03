Одесская авиакомпания намерена запустить региональный рейс

Авиакомпания Одесса решила открыть рейс Одесса – Измаил в 2019 году.

Об этом сообщил журналистам руководитель компании Вадим Громов, передают Українські Новини.

По его словам, несмотря на то, что аэропорт в Измаиле не работает с 2009 года, бетонная взлетно-посадочная полоса находится в удовлетворительном состоянии.

Так, на данный момент авиакомпания ведет переговоры с областным руководством об открытии для местных авиаперевозчиков аэропорта.

Авиакомпания Одесса базируется на пригородном спортивном аэродроме Гидропорт и имеет в своем флоте несколько воздушных судов.

Организация занимается подготовкой летчиков для авиации общего назначения, осуществляет полеты, занимается ремонтом самолетов и авиационных двигателей.

Аэропорт Измаил построен 1944 году, а в 1964 году стал эксплуатироваться как гражданский. Взлетно-посадочная полоса аэропорта длинной 1 800 м позволяет принимать самолеты класса Як-42 и Ан-12.