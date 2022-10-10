«Дефицита нет». Герус призвал украинцев не стоять в очередях на АЗС 10 октября, 14:41 Очередь на АЗС (Фото:SOPA Images / Alamy / Reuters)

Народный депутат Андрей Герус заявил, что дефицита нефтепродуктов в Украине нет и в очередях на АЗС нет смысла.

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус заявил, что очереди на украинских автозаправках 10 октября — это «эмоциональное иррациональное восприятие ситуации».

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Об этом депутат написал в Telegram.

Он отметил, что в первой половине дня большинство АЗС действительно не работали, но причина этого не отсутствие топлива, а воздушная тревога.

«Сейчас абсолютное большинство АЗС работают», — написал нардеп.

Также он добавил, что нефтепродуктов в стране достаточно и они рассредоточены по большому количеству мест хранения.

«Ракетных ударов по местам хранения нефтепродуктов сегодня не было, и такие удары уже не будут эффективными», — написал нардеп.

Он отметил, что дефицита нефтепродуктов в Украине нет, стоять в очередях на АЗС нет смысла.

Ранее сообщалось, что массированные ракетные удары России стали причиной перебоев с мобильной связью в ряде городов Украины.