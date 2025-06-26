Когда речь идет о корпоративном автопарке, выбор между электрическим и дизельным транспортом диктуется вовсе не эмоциями или модными тенденциями. На первый план выходит экономика, которая влияет на ежедневную операционную эффективность. И если еще пять лет назад дизель имел убедительные аргументы, то сегодня электромобиль с легкостью их перекрывает.

Почему электрокар?

Для бизнеса каждый километр имеет свою цену. И здесь электромобили имеют реальное преимущество. На украинском рынке коммерческого автотранспорта все активнее выступает бренд MAXUS. Это первый в стране бренд, специализирующийся исключительно на электрических коммерческих авто, демонстрируя серьезный подход к безопасности на каждом этапе, а также предлагая понятную экономику.

Средний дизельный фургон потребляет около 9−11 литров на 100 км. При текущей цене топлива 60 грн/л имеем минимум 5,50−6,50 грн за 1 км. Для сравнения, электромобили MAXUS, как eDELIVER 5 или eDELIVER 9, потребляют 18−22 кВт•ч на 100 км.

Стоимость пробега в зависимости от тарифной сетки для бытового потребителя при ночном тарифе 2,64 грн/кВт составит от 0,5 грн на 1 км. При коммерческом тарифе около 8 грн за 1 кВт, стоимость 1 км будет примерно 1,80 грн. То есть расходы на пробег электрического транспорта как минимум в 3−4 раза меньше, даже с учетом коммерческого тарифа.

Фото: MAXUS

А как насчет TCO?

Конечно, чтобы оценить выгодность электротранспорта, недостаточно учитывать только экономию горючего. Следует учитывать полную стоимость владения транспортным средством (ТСО) — то есть не только начальную цену, но и расходы на обслуживание, ремонт, страхование и эксплуатацию в течение всего жизненного цикла.

В отличие от дизельных автомобилей, электрические модели не требуют частого и дорогостоящего технического обслуживания. В них нет моторного масла, которое нужно регулярно менять, сложной коробки передач, турбокомпрессора или сажевых фильтров — основных узлов, которые часто выходят из строя в традиционных двигателях внутреннего сгорания. Это существенно снижает эксплуатационные расходы, особенно при больших пробегах.

Компании, которые перевели часть автопарка на электротягу, отмечают до 30% сокращение времени на сервис по сравнению с дизелем.

Кроме того, благодаря более простой конструкции электрокара уменьшается количество потенциальных неисправностей. Меньше механических узлов — меньше шансов на внезапную поломку. А значит, и меньше непредвиденных остановок, которые могут парализовать работу всего автопарка.

Наконец, электромобиль обеспечивает более высокий уровень предсказуемости: большинство обслуживаний плановые, понятные по графику и не требуют срочных ремонтов. Это позволяет бизнесу лучше планировать логистику, избегать простоев и обеспечивать стабильность операций без сюрпризов в самый ответственный момент.

К тому же техническое обслуживание электромобиля действительно отличается от традиционного: оно быстрее, дешевле и менее зависимо от человеческого фактора. Часто достаточно одной компьютерной диагностики, чтобы определить состояние систем и вовремя устранить неисправность. Отсутствие масел, фильтров и сложной трансмиссии значительно упрощает процесс обслуживания и сокращает время пребывания автомобиля в сервисе. А это — стабильность бизнеса на колесах.

Электротранспорт MAXUS: безопасность и экономия

То, что делает MAXUS интересным именно для бизнеса, — это не только электропривод. Это инженерный подход. Большинство моделей созданы с нуля как электромобили, а не переработанные дизельные варианты. Это означает оптимальную компоновку, больший внутренний объем, лучшую энергоэффективность и снижение массы. А еще — значительно меньше потенциальных рисков.

Для примера: eDELIVER 9 имеет грузоподъемность до 1275 кг и до 13 м³ грузового пространства. eTERRON 9 — полноприводный пикап с запасом хода до 566 км. Это серьезные машины для логистики, сервиса, муниципального сектора.

Одним из ключевых преимуществ электромобилей MAXUS в Украине является также уровень сервисной поддержки, которую обеспечивает официальный импортер — компания ООО «РСА Украина». Речь идет не просто о продаже автомобилей, а о комплексном решении для бизнеса: обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание, постоянное наличие запчастей на складах, оперативная диагностика и качественное сопровождение на всех этапах эксплуатации автопарка.

Это особенно важно в условиях, когда многие компании уже сталкивались с рисками «серого» импорта: авто есть, но официальной поддержки нет, а с ней — и уверенности. MAXUS снимает эти вопросы полностью. Для корпоративного клиента это означает, что любой технический вопрос — от обновления прошивки до срочного ремонта — решается быстро, прозрачно и без лишних простоев.

Безопасность — критически важный фактор для любого бизнеса, особенно когда речь идет об ответственности перед пассажирами, грузами и репутацией бренда. MAXUS подтверждает свою приверженность стандартам безопасности не только словами, а результатами независимых испытаний. Так, модель eDELIVER 5 получила награду платинум, а MIFA 9, eDELIVER 7 и eDELIVER 9 демонстрируют пятизвездочные оценки, что является высоким результатом — особенно в коммерческом сегменте, где безопасность часто уступает грузоподъемности или стоимости.

Эти показатели говорят о комплексном подходе MAXUS: прочная конструкция кузова, системы активной безопасности, стабилизации, торможения и ассистенты водителя входят в базовую комплектацию многих моделей. То есть безопасность не является премиум-опцией — она включена по умолчанию.

Что касается экологии — это уже не просто тренд или маркетинговый плюс. Для компаний, которые работают в сфере государственных закупок, имеют ESG-стратегии или планируют выход на международные рынки, «зеленый» автопарк становится реальным требованием времени. Использование электромобилей MAXUS позволяет не только сократить выбросы CO₂, но и улучшить экологический имидж компании, что может стать преимуществом в тендерах, партнерских программах и корпоративном позиционировании.

Фото: MAXUS

Итог: электротранспорт — это уже ответ, а не вопрос

Для большинства компаний, работающих в сфере доставки, сервиса, строительства или обслуживания инфраструктуры, выбор электромобиля — это уже не эксперимент, а результат четких расчетов. Более низкая стоимость километра, минимальные затраты на обслуживание, простая эксплуатация и официальная сервисная поддержка делают электротранспорт MAXUS конкурентным даже в краткосрочной перспективе.

Если автопарк регулярно преодолевает 150−200 км в день и имеет плановые маршруты — электромобили могут окупиться уже через 3−4 года. А с учетом стоимости дизельного топлива, роста цен на сервис и перспектив законодательных изменений по выбросам — этот переход имеет смысл уже сегодня.