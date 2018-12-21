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Обвал цен на нефть: марка Brent подешевела до 15-месячного рекорда

Сегодня, 14:06
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Нефтебуровые установки близ побережья Шотландии

На мировых биржах продолжается существенное падение цен на нефть. 21 декабря цена барреля марки Brent опустилась ниже $54 впервые с сентября 2017 года, сообщает РБК.

Нефтяным котировкам не удалось перейти к росту после резкого падения 20 декабря, когда стоимость барреля Brent снизилась более чем на 5%.

В ходе торгов в пятницу, 21 декабря, цена Brent впервые более чем за 15 месяцев опустилась ниже $54 за баррель. На минимуме она достигла отметки $53,73, что на 1,14%, или $0,62, ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Так дешево Brent не стоила с 12 сентября 2017 года.

​Чуть менее быстро снижается цена на нефть марки WTI. Накануне, 20 декабря, стоимость барреля этой нефти упала на 2,8%, а в пятницу опустилась до $45,56 (минус 0,7% к закрытию предыдущих торгов).

Напомним, по итогам ноября нефть марки Brent подешевела рекордными темпами за 10 лет.

Международное агентство Bloomberg назвало ситуацию с мировыми ценами на нефть одним из главных рисков, которые могут негативно повлиять на мировую экономику в 2019 году.

Теги:   Brent Цены Нефть

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