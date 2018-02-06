Обвал на мировых фондовых рынках, возвращение части долга МВФ и другие деловые новости дня

ТОП главных новостей бизнеса за 6 февраля от НВ Бизнес.
Украинский рынок акций упал вслед за мировыми
Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.
Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.
Отметим, что резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.
Также сегодня индекс Украинской биржи упал на 2,98% - до 1450,9 пункта, индекс ПФТС (биржевый индекс) на 0,09% – до 337,05 пункта.
Так, объем торгов на бирже составил 90,5 млн грн, в том числе акциями – 5,6 млн грн. Объем торгов на ПФТС составляет 181,9 млн грн, акциями – 0,4 млн грн.
Отмечается, что среди индексных акций на бирже наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-8,8%), Укрнафты (-4,7%) и Мотор Сичи (-3,9%).
Также во вторник к 16:15 кв на 2,9% рухнул индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).
Рада приняла закон для самой распространенной формы бизнеса
Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью с технико-юридическими поправками.
Согласно законопроекту, стоимость доли Общества с ограниченной ответственностью устанавливается по состоянию на день перед собранием участников Общества, где было принято решение об исключении участника из Общества.
В переходных положениях законопроекта содержится также положение о принудительном выкупе доли участником.
Украина вернула МВФ первый в 2018 году долг
Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) около 257 млн СПЗ (спецправа заимствования). Отметим, что в долларовом эквиваленте это составляет около $373 млн.
Следующий платеж запланирован на начало марта в размере 114,3 млн СПЗ.
Также добавим, что международные резервы Украины к началу февраля составляли $18,4 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.
Украинская сеть ресторанов закрылась в Дубае
Украинская сеть ресторанов Salateira закрыла заведение в Дубае (ОАЭ).
Один из партнеров сети Евгений Рубан в комментарии к своему сообщению отметил, что официальная версия в том, что "проект не вышел на точку безубыточности".
Рада разрешила НБУ создать реестр должников
Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усовершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков.
Отметим, что принятие данного закона является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.
Такими были главные деловые новости вторника.
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