Обвал на мировых фондовых рынках, возвращение части долга МВФ и другие деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 6 февраля от НВ Бизнес.

Украинский рынок акций упал вслед за мировыми

Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник 5 февраля упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов.

Вслед за Доу-Джонсом упали и другие американские фондовые индексы: индекс S&P потерял 3,8%, а Nasdaq - 3,7%.

Отметим, что резкое падение американских фондовых рынков привело к тому, что 500 богатейших людей мира за один день потеряли $114 млрд своих активов.

Также сегодня индекс Украинской биржи упал на 2,98% - до 1450,9 пункта, индекс ПФТС (биржевый индекс) на 0,09% – до 337,05 пункта.

Так, объем торгов на бирже составил 90,5 млн грн, в том числе акциями – 5,6 млн грн. Объем торгов на ПФТС составляет 181,9 млн грн, акциями – 0,4 млн грн.

Отмечается, что среди индексных акций на бирже наиболее подешевели бумаги Донбассэнерго (-8,8%), Укрнафты (-4,7%) и Мотор Сичи (-3,9%).

Также во вторник к 16:15 кв на 2,9% рухнул индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine - до 502,24 пункта при объеме торгов 4,74 млн злотых (39,3 млн грн).

Рада приняла закон для самой распространенной формы бизнеса

Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью с технико-юридическими поправками.

Согласно законопроекту, стоимость доли Общества с ограниченной ответственностью устанавливается по состоянию на день перед собранием участников Общества, где было принято решение об исключении участника из Общества.

В переходных положениях законопроекта содержится также положение о принудительном выкупе доли участником.

Украина вернула МВФ первый в 2018 году долг

Украина выплатила Международному валютному фонду (МВФ) около 257 млн СПЗ (спецправа заимствования). Отметим, что в долларовом эквиваленте это составляет около $373 млн.

Следующий платеж запланирован на начало марта в размере 114,3 млн СПЗ.

Также добавим, что международные резервы Украины к началу февраля составляли $18,4 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.

Украинская сеть ресторанов закрылась в Дубае

Украинская сеть ресторанов Salateira закрыла заведение в Дубае (ОАЭ).

Один из партнеров сети Евгений Рубан в комментарии к своему сообщению отметил, что официальная версия в том, что "проект не вышел на точку безубыточности".

Рада разрешила НБУ создать реестр должников

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины (НБУ) и усовершенствовании процессов управления кредитными реестрами банков.

Отметим, что принятие данного закона является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

Такими были главные деловые новости вторника.