Акций индийской Adani падают третью неделю подряд. Компания потеряла уже $118 млрд 6 февраля, 11:40 Гаутам Адани (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Падение акций группы Adani индийского миллиардера Гаутама Адани продолжается третью неделю подряд. Компания потеряла уже $118 млрд капитализации.

Падение акций группы Adani продолжается третью неделю подряд — компания уже потеряла $118 млрд капитализации — или более половины рыночной стоимости. Об этом пишет Bloomberg.

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В понедельник на торгах в Мумбаи упали акции 8 из 10 компаний группы. Флагманская компания Adani Enterprises упала на 9,7%, прежде чем сократить падение примерно до 2%.

Из-за распродажи акций группы Adani растут опасения по поводу подверженности финансовых учреждений и инвесторов.

«Adani Group по-прежнему необходимо последовательно реагировать на обвинения в мошенничестве и подчеркивать свое прочное финансовое положение, чтобы восстановить доверие инвесторов», — отмечают опрошенные агентством эксперты.



Резкое падение акций компании нарушило работу парламента, и главная оппозиционная партия Индии усиливает давление на премьер-министра Нарендру Моди из-за его молчания по этому вопросу.

Как отмечает агентство, биржевой обвал лишил Индию места в пятерке крупнейших мировых фондовых рынков, в то время как рупия является самой слабой развивающейся азиатской валютой в этом году.

В 2023 году иностранцы вывели $3,8 млрд из акций страны, что является наибольшим показателем среди развивающихся азиатских рынков, за исключением Китая.

Ранее сообщалось, что компании бывшего богатейшего человека Азии Гаутама Адани потеряли $100 млрд стоимости за неделю.

Также сообщалось, что индийский миллиардер Гаутам Адани потерял титул самого богатого человека Азии на фоне продолжающейся распродажи акций компания группы Adani.

Продажа акций была спровоцирована публикацией отчета американской компании Hindenburg Research.

В отчете Hindenburg Research говорится, что ключевые компании Adani, зарегистрированные на бирже, имеют «существенный долг», который поставил всю группу в «уязвимое финансовое положение».