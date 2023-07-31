Обратите внимание на фармацевтику. Как отрасль стала привлекательной для рабочих и студентов 31 июля, 12:46 Партнерский проект depositphotos

Несмотря на продолжающуюся войну, фармацевтика — привлекательная отрасль украинской экономики, в частности, для трудоустройства. Ее привлекательность объясняется как минимум тремя причинами.

Во-первых, средняя зарплата в отрасли, по данным сервиса work.ua, повысилась на 14%, хотя в среднем по стране — на 10%. Во-вторых, украинские компании, несмотря на войну, не остановили инвестиции в собственное развитие. В-третьих, производители открывали новые рынки сбыта, и некоторые из них экспортируют до трети своей продукции, даже несмотря на существенное осложнение логистики.

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Это не только добавляет фармацевтической отрасли привлекательности, в частности для тех, кто выбирает будущую профессию. Сейчас, в расцвет вступительной кампании в украинские вузы — а только бюджетных мест будет около 150 тысяч — абитуриенты отвечают на непростой вопрос — какие специальности будут востребованы через 5−7 лет. Вот ответ фармотрасли.

Где обучают фармацевтов

«В Украине — 17 высших медицинских учебных заведений, которые готовят специалистов по специальностям «Фармация» и/или «Промышленная фармация», — отмечает Елена Соколова, директорка по управлению персоналом фармацевтической компании Дарница. На самом деле этот перечень шире. «Производители, прежде всего, нуждаются в специалистах с максимально основательными знаниями по химии. Поэтому они ищут химиков и технологов, которые получали образование в классических университетах», — говорит она.

Кроме того, добавляет Ольга Цапро, директорка по управлению персоналом компании Артериум, фармкомпании ищут ключевых сотрудников в отрасли — фармацевтов, биотехнологов и технологов, которые работают над разработкой новых продуктов, их усовершенствованием и качеством. Например, в Артериум работает более 200 выпускников Львовской Политехники, а еще большое количество выпускников Национального университета пищевых технологий и ЛНУ им. Ивана Франко и т. д.

Однако выпускникам вузов все еще не хватает знаний для работы с новейшими технологиями. «Получить готового опытного специалиста после университета сложно. Основная причина — нехватка практических навыков у кандидатов», — признает Соколова. Она сообщила, что выпускникам нужно от полугода и более практического обучения, чтобы соответствовать требованиям открытых вакансий. Поэтому каждая компания начинает работать еще со студентами, лучшие из которых впоследствии становятся кадровым ресурсом как гигантов, так и середняков отрасли. «Мы используем собственные решения. В Дарнице успешно работает программа стажировки для студентов 4−5 курсов. Тем из них, которые демонстрируют хороший теоретический уровень подготовки, стремление к саморазвитию и быстро приобретают новые знания, мы впоследствии предлагаем постоянное сотрудничество. При отборе на программу стажировки мы осознаем, что у студентов или выпускников может не быть достаточных практических навыков, и принципиальным является наличие основательных теоретических знаний по химии или технологии»,— добавляет Елена Соколова.

Фото: Дарница

Виктория Кондрашихина, HR-директорка Фармак говорит, что в прошлом году к мероприятиям для молодежи, которые организовала компания, было привлечено более 150 студентов. Часть из них проходили практику на производстве и в лабораториях, после чего некоторые из этих молодых специалистов получили работу в компании. К тому же для студентов профильных специальностей специалисты предприятия проводят карьерные и практические лекции.

В этом году компания присоединилась к конференции международной студенческой организации AIESEC и участвовала в хакатоне #CVIDOMI: відбудовувати країну, который проводила Малая академия наук при поддержке UNFPA и Фонда ООН. В дополнение, будущие фармацевты участвуют в собственных образовательных проектах компании, таких как Farmak_lab и Школа молодого ученого. «У нас есть и стипендиальный проект, который мы внедрили еще в 2021 году. Таким образом мы мотивируем молодежь лучше учиться, получать знания по специальности, а лучшим студентам предлагаем работу в компании. Также с этого года планируем возобновить проведение фармацевтического хакатона, единственного в Украине практического образовательного мероприятия для студентов фармацевтических и химических специальностей», — рассказывает Кондрашихина.

Кроме того, Фармак и КНУ имени Тараса Шевченко подписали Меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает реализацию совместных программ и создание учебно-научного центра BioMed-ScienceHub, который проектируется на базе университета. Создается междисциплинарная платформа для разработки новейших технологий лечения и диагностики распространенных болезней, а также проведения высококачественных доклинических и клинических исследований новых лекарственных средств.

В 2023 году Фармак также возобновил проведение экскурсий на производстве, и за это время компанию посетило около 70 студентов ведущих вузов Украины. Это дало им возможность воочию увидеть, как работает современное фармацевтическое производство, в каких условиях разрабатываются и создаются лекарственные средства.

Артериум, как говорит Цапро, после начала полномасштабной войны инициировал ряд встреч со студенческой молодежью профильных для фармотрасли специальностей: биотехнологами, биоинженерами, микробиологами. Их проводили в рамках 88-й Международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, которую организовал партнер компании Артериум — Национальный университет пищевых технологий. К инициативе присоединилось еще несколько лидеров украинской фармацевтической отрасли. «Это был первый и важный шаг для того, чтобы студенты почувствовали уверенность в том, что они будут иметь работу в своей стране, даже несмотря на войну»,— отмечает Цапро.

Фото: Артериум

Она рассказывает, как ежегодно около 100 студентов 3−5 курсов проходят практику в компании по разным специальностям. Также студентам доступна программа стажировки с официальным трудоустройством и получением заработной платы. Программа стажировки длится 6−12 месяцев, и чтобы попасть на нее, потенциальный стажер преодолевает несколько этапов: собеседование и профильные тесты. Стажеры, которые хорошо себя проявили, могут остаться работать в компании.

Дарница сотрудничает со студенческими организациями, в частности, с Украинской фармацевтической студенческой ассоциацией (Ukrainian Pharmaceutical Students' Association). Например, работники компании записывают серию подкастов о фармотрасли и таким образом рассказывают о клинических испытаниях, регистрации, производстве, логистике, маркетинге и фармаконадзоре. В мае Дарница совместно с UPSA запустила менторский проект #PharmBuddy, в рамках которого сотрудники в течение трех месяцев будут помогать подопечным, строить с ними индивидуальные учебные планы. Проект рассчитан на студентов специальностей «Фармация», «Промышленная фармация» и «Биотехнология».

Недавно Национальный медицинский университет (НМУ) имени А.А. Богомольца и фармацевтическая компания Дарница заключили Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будут развивать научно-исследовательскую и просветительскую деятельность.

Фото: depositphotos

Взгляд в будущее

Соколова отмечает, что диджитализация экономики создает спрос на специалистов по ІТ, аналитике данных, искусственному интеллекту и кибербезопасности. Они внедряют и оптимизируют процессы производства, контроля качества и дистрибуции лекарственных средств.

Одновременно фармацевтические компании также будут нуждаться в специалистах в традиционных специализациях. Например, химики, биохимики и фармацевты могут вносить весомый вклад в исследование новых препаратов и разработку новых технологий.

«На сегодня одной из проблем, с которыми сталкиваются рекрутеры, является закрытие вакансий в рабочих специальностях, таких как слесари, электрики, мастера, наладчики и другие. Молодежь не часто выбирает эти профессии, предпочитая другие направления. Однако потребность в таких специалистах не исчезает, и эта работа необходима для эффективного функционирования фармацевтического производства», — отметила Елена Соколова.

Цапро добавляет, что через 5−7 лет будут крайне необходимы специалисты по регистрации лекарственных средств. Правда, украинские вузы не осуществляют обучение по этой специализации. Также, признается экспертка, фармкомпании испытывают недостаток в химиках и технологах для разработки новых лекарственных средств, прежде всего из-за оттока кадров за границу, где за такими специалистами охотятся все HR-департаменты фарм- и биокомпаний.

Фото: Фармак

Понятно, что этот кадровый дефицит профильных работников будет только увеличиваться. Предпосылка для этого — последние три года студенты учатся дистанционно и фактически не имеют практического опыта. «Качественно изучить практические дисциплины по теории невозможно. Предполагаем, что в следующие 2−3 года ситуация существенно не изменится и Украину может ждать дефицит профессиональных химиков и фармацевтов. Поэтому мы работаем над созданием новых возможностей для студентов получать практический опыт», — отмечает Виктория Кондрашихина.

Сейчас, говорит экспертка, проблема в том, что то, чему учат студентов в университетах, не соответствует запросам рынка. Это и устаревшие программы, и отсутствие необходимого практического опыта, и углубление сотрудничества с иностранными учебными заведениями.

Как работать в фармкомпаниях?

Производители заботятся о безопасности и благополучии сотрудников, продолжают развивать персонал и повышают зарплату.

Елена Соколова, директорка по управлению персоналом фармацевтической компании Дарница

Мы не сокращали персонал, наоборот, количество работников сегодня больше, чем перед полномасштабным вторжением. О снижении уровня заработной платы речь даже не шла, так же сохранены квартальные и годовые премии. Сотрудникам выплачиваются дополнительные премии.

Компания не отказалась от немонетарной части компенсационного пакета — в него входят добровольное медицинское страхование, служебные автомобили, компенсация расходов мобильной связи и 50% стоимости питания в корпоративной столовой.

Текучесть нашего персонала составляет 1,7% — это значение в пределах статистической погрешности, а команда выросла на 4% — и это в трудное военное время.

Когда началась полномасштабная война, мы стремились предоставить людям новые смыслы, доказать, что их работа чрезвычайно важна в условиях войны. Поэтому запустили коммуникационную программу #ФармОборона. Кожен на своєму місці во внутренней социальной сети. Делали много мемов и ситуативных постов, чтобы коллектив чувствовал — мы проживаем эту войну вместе.

А еще 65% команды прошли внутренние или внешние программы обучения. Например, в Harvard Medical School, Международном институте вакцин в Сеуле, KMBS, МИМ, внутренней школе продакт-менеджера, также сотрудники успешно завершили немало профильных курсов по персональным запросам.

Виктория Кондрашихина, HR-директорка компании Фармак

Фармак определил основные аспекты HR-стратегии, которая включает поддержку сотрудников с прифронтовых территорий, обеспечение всем необходимым работников в рядах ВСУ и создание достойных и безопасных условий работы в компании.

В первую очередь, после начала полномасштабного вторжения, релоцировали в Киев своих специалистов из Харькова, где находилась ключевая исследовательская лаборатория предприятия. Медработников с оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия, трудоустроили в более безопасных городах страны. И выделили 4 млн грн на помощь работникам, потерявшим жилье из-за военных действий. Более 70 сотрудников, которые вступили в ряды Вооруженных Сил, Фармак и Благотворительный фонд Семьи Жебривских обеспечил военной амуницией, закупает для них дроны, приборы ночного видения, автомобили и т. д.

Также компания, как и многие ответственные работодатели Украины, запускает программу реинтеграции и поддержки ветеранов. В рамках программы ветеранов консультируют по юридическим вопросам, предоставляют возможности реабилитации и оздоровления, свободного графика работы в период адаптации. Параллельно на предприятии проходит обучение для сотрудников, где их готовят к взаимодействию с коллегами, которые будут возвращаться с фронта.

Когда, после уничтожения россиянами склада компании, Фармак восстановил довоенный ассортимент, а ситуация в Киеве стала относительно стабильной, ведь именно в столице расположен главный завод предприятия, компания повысила заработные платы всем сотрудникам. И сделали это во второй раз в мае этого года. Фармак продолжает выплачивать бонусы, организовывать корпоративную развозку работников до завода и с завода, обеспечивает социальный пакет, который включает медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и 6 критических заболеваний. Также компания проводит внутреннее и внешнее обучение для работников в различных форматах и продолжает программу развития талантов.

Конечно, полномасштабная война не может не оставить свой отпечаток на общей картине кадрового потенциала Украины. И чем дольше она будет продолжаться, тем это будет становиться заметнее. Ведь, например, эмигрировавшая молодежь может не вернуться в Украину.

Среди сотрудников Фармак есть уехавшие и оставшиеся за границей. Последняя волна миграции наблюдалась в ноябре 2022 года, когда начались блэкауты. Но также есть случаи, когда люди осенью уволились, а сейчас возвращаются в Украину и хотят снова работать в компании.

Ольга Цапро, директорка по управлению персоналом Корпорации Артериум

И в первые дни войны, и сегодня мы придерживаемся четкой позиции: продолжаем работать и делаем все для того, чтобы максимально сохранить команду. В начале полномасштабного вторжения досрочно выплатили всем работникам заработную плату и помогали работникам из Киева с обустройством во Львове.

Пандемия COVID-19 и война изменили ориентиры кандидатов при выборе места работы. Работникам трудно принять решение о смене работы, даже если их не все устраивает. Люди боятся перемен, боятся быть сокращенными на новом месте. Поэтому кандидаты стали более благосклонными к фиксированной ставке оплаты труда, с которой могут быть более уверенными в завтрашнем дне. В то же время инфляция значительно увеличила ожидания относительно уровня заработных плат. Теперь приходится в прямом смысле слова «бороться» за каждого квалифицированного специалиста, предлагая более привлекательные условия.

Мы в Артериум обеспечиваем наших сотрудников социальным пакетом с медицинским страхованием, в компании существует множество возможностей для профессионального и личностного развития. С началом полномасштабной войны наша компания начала проект для сотрудников — HR дбає. Проект включает консультации с психологами для работников и их семей, получение грантов на обучение детей сотрудников, возможности поддержки физического здоровья сотрудников и их близких. Компания оказывает помощь работникам, пострадавшим в результате боевых действий: обеспечивает получение медицинских услуг, помогает с восстановлением жилья или переездом. Сейчас работаем над запуском программы для создания благоприятной среды для реинтеграции ветеранов в рабочую среду, которая включает юридическое сопровождение, психологическую поддержку, дополнительное медицинское страхование и спортивные занятия для поддержания физического здоровья, возможности отдыха с семьей и прочее.

На всех предприятиях ТМ Артериум сейчас мобилизовано около 100 человек. Мы сохраняем за мобилизованным работником рабочее место и зарплату в полном объеме. В компании есть волонтерские центры, где работникам предоставляют некоторое снаряжение, комплектующие к аптечкам и тому подобное. Эти центры открывают сборы на оборудование и распространяют информацию среди работников. Потребности закрываются частично за счет компании, частично за волонтерские средства работников.

Материал создан при поддержке Комитета по здравоохранению Союза украинских предпринимателей

Фото: СУП