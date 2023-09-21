От Сандоры до Агуни. Что производят на заводе PepsiCo, который пострадал во время ночного обстрела Киева 21 сентября, 19:51 Сюжет NV Премиум PepsiCo так и не вышла с российского рынка (Фото:Sergey Pivovarov / File Photo / Reuters)

Украинский завод американской PepsiCo в Вишневом, который был поврежден во время очередного обстрела столицы Украины россиянами, по иронии судьбы, формально принадлежит юрлицу из РФ. Чем он занимался?



Во время ночного обстрела Киева значительные повреждения получил один из украинских заводов компании PepsiCo. Американская компания имеет в Украине несколько предприятий, на которых производится широкая линейка продуктов питания.

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Что именно производят на заводе в Вишневом, в который попали обломки российских ракет, и почему компанию называют международным спонсором войны, — в разборе NV Бізнес.