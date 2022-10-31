После ударов россиян. В Харькове не ездят метро и городской электротранспорт 31 октября, 09:53 В Харькове не работает метро (Фото:Харьковский метрополитен via Telegram)

В Харькове остановилось метро и электротранспорт из-за обстрелов города россиянами.

Из-за ракетных ударов россиян 31 октября в Харькове остановились метро и городской электротранспорт.

Об остановке метро сообщает пресс-служба харьковского метрополитена. О перебоях в работе электротранспорта сообщил местному изданию Объектив советник Харьковского городского головы по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.

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Из-за перебоев в работе элетротранспорта на маршруты вышли автобусы.

По словам мэра города Игоря Терехова, было два «прилета» по объекту критической инфраструктуры. Также под удар попал Чугуевский район — РФ била ракетами С-300 из Белгорода.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работает ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

