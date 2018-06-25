Обслуживать Opel в Украине будет новая компания

Продажи и сервисное обслуживание автомобилей Opel в Украине с 1 января 2019 года будет передано официальному импортеру группы PSA в Украине – компании Пежо Ситроен Украина.

Об этом сообщили в пресс-службе компании-импортера, передает Интерфакс-Украина.

После приобретения бренда Opel в 2017 году, группа PSA начала внедрение новой стратегии по развитию марки на европейском и мировом рынках. Украина станет первым рынком в Восточной Европе, где Opel развернет деятельность "под крылом" PSA.

"У автомобильного рынка Украины сохраняется высокий потенциал для дальнейшего роста", – отметил гендиректор Пежо Ситроен Украина Виктор Кордилевский.

Ранее с 2003 года официальной дистрибуцией Opel в Украине занималась компания Дженерал Авто Груп, входящая в состав корпорации УкрАВТО.

Группа PSA на сегодня объединяет в портфеле бренды Peugeot, Citroёn, DS, Opel и Vauxhall, а также сервисы мобильности под маркой Free2Move. По итогам 2017 года группа увеличила чистую прибыль на 11,5% - до €1,9 млрд против €1,7 млрд годом ранее.

В Украине PSA планирует в 2018 году увеличить долю на рынке новых легковых и коммерческих автомобилей до 6,2% рынка против 4,6% по итогам 2017 года.