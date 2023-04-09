От Лукашенко к Эрдогану. В Украине ездят сотни автобусов и троллейбусов из Беларуси — скоро это станет проблемой. Как ее решить?
Александр Лукашенко в автобусе (Фото:Пул Первого via facebook)
Задолго до полномасштабной войны белорусская техника оккупировала украинские города. Правда, речь не о танках и БТР, а об общественном транспорте, который массово закупали муниципалитеты. Искать ему замену нужно уже сейчас. Кто на этом заработает?
За последние 5−7 лет на улицах многих украинских городов вместо маленьких неудобных маршруток появились тысячи новых автобусов и троллейбусов. Хотя в Украине есть собственное производство, фаворитами на тендерах муниципалитетов оказались автобусы МАЗ и троллейбусы БелКоммунМаш (БКМ) — оба родом из Беларуси.
Благодаря господдержке со стороны белорусского правительства, они создавали выгодные возможности для украинских муниципалитетов, которые хотели быстро обновить парк общественного транспорта. Но уже в ближайшее время белорусская техника может превратиться в проблему.
NV Бізнес узнал, можно ли найти нужные комплектующие для белорусского транспорта, что будет дальше с сотнями автобусов и троллейбусов Made in Belorus и кто сможет их заменить.