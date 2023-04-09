От Лукашенко к Эрдогану. В Украине ездят сотни автобусов и троллейбусов из Беларуси — скоро это станет проблемой. Как ее решить? 9 апреля, 11:05 Эксклюзив NV Александр Лукашенко в автобусе (Фото:Пул Первого via facebook)

Задолго до полномасштабной войны белорусская техника оккупировала украинские города. Правда, речь не о танках и БТР, а об общественном транспорте, который массово закупали муниципалитеты. Искать ему замену нужно уже сейчас. Кто на этом заработает?





За последние 5−7 лет на улицах многих украинских городов вместо маленьких неудобных маршруток появились тысячи новых автобусов и троллейбусов. Хотя в Украине есть собственное производство, фаворитами на тендерах муниципалитетов оказались автобусы МАЗ и троллейбусы БелКоммунМаш (БКМ) — оба родом из Беларуси.

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Благодаря господдержке со стороны белорусского правительства, они создавали выгодные возможности для украинских муниципалитетов, которые хотели быстро обновить парк общественного транспорта. Но уже в ближайшее время белорусская техника может превратиться в проблему.

NV Бізнес узнал, можно ли найти нужные комплектующие для белорусского транспорта, что будет дальше с сотнями автобусов и троллейбусов Made in Belorus и кто сможет их заменить.

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Троллейбус БКМ и автобус МАЗ на улицах Мариуполя в 2020 году / Фото: Кирилл Алексеев via transphoto.org