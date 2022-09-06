Давай махнемся. Макрон предложил Шольцу газ в обмен на электричество
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов оказать помощь ФРГ с поставками газа зимой. В обмен Германия будет поставлять во Францию электричество.
«Мы проявим солидарность с Германией по вопросу газа, если зима будет суровой и Германии он понадобится», — заявил Макрон. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.
По его словам, для этого, в частности, потребуется открытие новых газовых терминалов — «нескольких в Германии и одного в Гавре».
Он добавил, что в обмен на газ ФРГ будет поставлять во Францию электричество.
Макрон также призвал к сокращению на 10% потребления энергоресурсов во Франции в ближайшие месяцы, чтобы зимой избежать таких мер, как нормирование потребления.
«Лучшая энергия — это та, которую мы не потребляем», — сказал французский лидер.
Он добавил, что уже принял все необходимые меры, чтобы избежать перебоев в сфере энергоснабжения, через «диверсификацию источников производства, а также более активное использование возобновляемых источников и через атомную энергетику».
При этом французские СМИ сообщали, что если страна, в целом, готова к зиме по запасам газа, то у нее могут возникнуть проблемы с электричеством, если сезон окажется холоднее, чем обычно.
Как сообщалось, запасы газа в хранилищах Франции и Германии превысили минимально необходимый уровень в 80% еще в конце августа.
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