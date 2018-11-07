Обновили ядро. В lifecell произошел глобальный сбой связи

lifecell извинился за возникшие из-за обновления ядра сети перебои в работе

Один из крупнейших операторов мобильной связи Украины – компания lifecell сообщила о перебоях в работе сети по всей Украине.

"Утром 7 ноября наблюдались перебои в работе сети lifecell по всей территории Украины, связанные с обновлением систем ядра сети. По состоянию на 10:30 проблемы решены, все сервисы сети работают в штатном режиме", – сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе компании.

Оператор также принес извинения своим абонентам за неудобства, возникшие при проведении технических работ.

lifecell (Лайфселл) – входит в тройку крупнейших украинских операторов мобильной связи. Ранее компания Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора.

Турецкая компания Turkcell выкупила 44,9% акций нидерландской Euroasia Telecommunications Holding, которая владела Астелитом, у компании System Capital Management Рината Ахметова. Теперь Turkcell владеет 100% акций украинской Лайфселл.

В 2017 году lifecell получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.