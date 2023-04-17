Союз обиженных. Иран и Венесуэла договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере 17 апреля, 10:22 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:Ivan Alvarado / Reuters)

Иран и Венесуэла договорились о наращивании сотрудничества в нефтегазовой сфере, включая совместное развитие месторождений нефти и газа.

В ходе визита в Каракас министр нефти Ирана Джавад Оджи и вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подписали целую серию соответствующих документов, включая меморандум о взаимопонимании, сообщает Интерфакс-Украина.

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Также стороны договорились работать вместе над модернизацией и реконструкцией венесуэльских нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов при помощи технической и инженерно-конструкторской помощи Ирана с целью максимально нарастить мощности этих предприятий.

Кроме того, Тегеран и Каракас намерены сотрудничать при экспорте нефти, газового конденсата и побочных продуктов нефтедобычи.

В июне 2022 года в ходе визита венесуэльского президента Николаса Мадуро в Иран Тегеран и Каракас объявили о рассчитанном на 20 лет плане сотрудничества в области нефти, нефтепереработки, нефтехимии, а также обороны, туризма, культуры и сельского хозяйства.

Иран находится под санкциями уже более 40 лет — как на уровне ООН, так и на уровне групп стран (в частности, ЕС), так и отдельных стран. По количеству наложенных санкций занимает второе место в мире (после РФ). Венесуэла — на пятом месте в мире по количеству наложенных санкций.