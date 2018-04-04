О ситуации вокруг ООО «Империя-Агро»: результаты переговоров с собственником компании

03 апреля т.г. в ТАСКОМБАНКЕ состоялась рабочая встреча и переговоры ТОП-менеджмента Банка с собственником компании ООО «Империя-Агро» Юрием Оцабриком и его уполномоченным представителем Катериной Гнатюк.

В ходе переговоров стороны подтвердили готовность завершить 3 апреля т.г. инвентаризацию залогового имущества на складах компании «Империя-Агро» на предмет фактического наличия там товарных запасов — предмета залога Банка, определив при этом их реальную рыночную стоимость.

Собственник ООО «Империя-Агро» заверил, что предоставит Банку реальный список дебиторов и кредиторов компании для дальнейшей совместной работы по определению их статуса.

Окончательное решение о дальнейших действиях со стороны ТАСКОМБАНКА будет принято по итогам проведенного инвентаризационного процесса на складах «Империя-Агро», а также анализа предоставленной информации о дебиторах и кредиторах этой компании.

ТАСКОМБАНК с целью защиты интересов своих многочисленных вкладчиков и клиентов подтверждает намерения принять все необходимые меры для сохранения товарных запасов на складах «Империя-Агро», которые де-факто перешли в статус твердого залога - обеспечения предоставленных Банком компании кредитных средств в сумме 212 млн. грн.

Обращаем внимание на то, что сейчас ТАСКОМБАНК имеет дело с недобропорядочным клиентом, который в течение длительного времени вводил Банк в заблуждение - подавал искаженную отчетность, наращивал фиктивную дебиторскую задолженность клиентов, продавал залоги банковского учреждения третьим лицам и т.д. Со слов ТОП-менеджмента и собственника компании, реальный убыток «Империя-Агро» составляет около 400 млн. грн.

Выявив указанные факты мошенничества, мы были вынуждены осуществить проверку наличия залогового имущества Банка, но столкнулись с сопротивлением со стороны «Империя-Агро». На сегодня мы прилагаем усилия с целью блокировать попытки клиента разворовать залог ТАСКОМБАНКА согласно заключенным кредитным договорам. На основании заявления ТАСКОМБАНКА в правоохранительные органы относительно ООО «Империя-Агро» открыто дело о мошенничестве. В рамках этого криминального производства уже принято решение о проведении процессуальных действий в офисах и на складах компании «Империя-Агро».

ТАСКОМБАНК будет и дальше оперативно и объективно информировать о дальнейшем развитии ситуации. Просим не реагировать на предвзятую информацию о текущем процессе урегулирования спорных вопросов, которая продолжает распространяться некоторыми информационными интернет-сайтами.

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр финансовых услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Банк входит в Группу «ТАС» — одну из крупнейших инвестиционно-финансовых групп страны. Планомерно реализуя стратегию активного роста, ТАСКОМБАНК демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размеру активов и постоянно укрепляет свои рыночные позиции. Является одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами. Успешно развивает новые для себя направления: электронную коммерцию, малый и средний бизнес, микробизнес. С ростом уровня доверия к ТАСКОМБАНКУ со стороны клиентов, постоянно укрепляет свои ТОП-овые позиции в ведущих национальных рейтингах надежности и стабильности. Лицензия НБУ №84 от 25 октября 2011 г.

«Империя-Агро» — официальный дистрибьютор ведущих мировых компаний-производителей посевного материала и средств защиты растений. Компания появилась на рынке в 2007 году и имеет собственные представительства по всей территории Украины. Владельцем компании является Юрий Оцабрык. Главный офис расположен в Кропивницком, работают 23 региональных представительства по Украине. Компания является официальным дистрибьютором таких компаний как Syngenta, DuPont, Bayer и др.

Ссылка на первоисточник: http://www.tascombank.com.ua/content/view/1380/58/lang,russian/

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011