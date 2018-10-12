НВ Бизнес и Эдинбургская бизнес-школа провели открытую лекцию из курса МВА по управлению проектами

НВ Бизнес продолжает серию открытых лекций, которые проводят тьюторы Эдинбургской бизнес-школы.

В рамках совместного проекта уже были проведены три обзорные лекции по курсам, которые входят в программу МВА: Экономика, Бухгалтерский учет и Управление проектами.

Планируются также лекции по Маркетингу, Переговорам, и Организационному поведению. Цель мастер класса – расширить и структурировать знания журналистов, которые работают с бизнес-темами.

Лекцию по управлению проектами провел тьютор Эдингбурской бизнес-школы Сергей Гвоздев.

Основные идеи лекции:

Почему управление временем важно при управлении проектами.

Базовые элементы успешного управления временем и проектами: цель, план достижения, дедлайн и мотивация.

Управление проектами и ключевые факторы их успешной реализации.

Кто? Почему? Как? Зачем? Когда? Сколько? – вопросы которые нужно задавать себе перед стартом проекта.

перед стартом проекта. Как сделать так, чтобы ваш проект был реализован, несмотря на трудности.

В рамках лекции также были затронуты темы: что такое проект, стадии управления проектами, зачем большую цель разбивать на маленькие, как максимально использовать самое большое ограничение, а также, почему умный руководитель запасается дополнительным временем.

"Есть проекты, которые более предсказуемые, в которых человек чувствует себя очень уверенно, он старается все спланировать, чтобы было достаточно времени, ресурсов, компетентных людей. Но при этом нужно учитывать, что зачастую управление проектами поддерживается IT-компаниями. Они помогают четко спланировать, когда и что должен сделать конкретный человек или компания. Но существует и другой вид проектной деятельности, когда мы можем планировать, нам понятна технология, мы знаем, что делать и зачем. Но мы не можем просчитать, сколько времени нужно, потому что все процессы выполняются одновременно. Жесткое планирование также вредит, как и полное отсутствие планирования. Поэтому нужно иметь план, но при этом обязательно оставлять часть времени и ресурсов нераспределенными, про запас", - рассказал Сергей Гвоздев.

Эдинбургская бизнес-школа, в которой преподается данный курс, представлена в 160 странах мира – в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. За годы работы только в Киеве выпускниками школы стали 185 человек. Особенность школы состоит в том, что учебная программа разрабатывается в Британии для всего мира, после чего адаптируется для каждой из стран. Поэтому в отличие от локальных бизнес-школ, где тьютор в большинстве случаев является также и автором курса, тьютор Эдинбургской бизнес-школы – "проводник" к знаниям, который способен не только изложить, но и объяснить материал.