Они переехали из Харькова. В Украине заработал новый завод по производству крашеной стали 9 сентября, 11:25 Сюжет NV Премиум Окрашенный рулонный стальной прокат (иллюстративное фото) (Фото:yieh.com)

В Киевской области появился новый производитель крашеного рулонного стального проката. Он должен был начать работу в Харькове в начале 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения России в Украину оборудование релоцировали.

В городе Белая Церковь (Киевская обл.) начал работать новый украинский производитель крашеной стали — ООО Полистил. Об этом сообщило отраслевое информационное агентство Kallanish. Источники NV Бізнес на металлургическом рынке добавили, что компания отгрузила первые партии своей продукции на внутренний рынок в августе 2023 года.

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