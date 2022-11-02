«Будет другой менеджер». Министр энергетики очертил задачу для нового главы Нафтогаза Украины 2 ноября, 12:07 Эксклюзив НВ Пресс-зал в НАК Нафтогаз Украины (Фото:Артем Ильин)

В Минэнерго обозначили круг задач для нового руководства НАК Нафтогаз — от увеличения добычи газа до привлечения финансов.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины считает, что смена руководителя НАК "Нафтогаз Украины" не повлияет на работу компании. «Был один менеджер, будет другой менеджер. Вот и все – смена руководства. Я считаю, что не нужно привязывать ситуацию с обеспечением газом к конкретным фамилиям», — заявил Галущенко во время совместного брифинга с Кадри Симсон, еврокомиссаром по энергетике. Министр уверен, что есть работающая система. Поэтому кадровые изменения не повлияют на обеспечение газом населения и промышленности.

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Напомним, что вчера Кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК Нафтогаз Украины. Он окончательно покинет пост 3 ноября.

На уточняющий вопрос от НВ Бизнес о задачах для нового руководства компании, Герман Галущенко заявил, что они неизменны – это стабильная работа. «Большой новый круг задач… — это решить вопросы с облгазами, которые переданы сегодня в управление. Там много вещей, которые надо доделать», — сказал министр. Также он считает, что даже в условиях войны есть возможность увеличивать добычу газа. Последняя задача – вопрос финансового ресурса компании. «То есть привлечение средств и решение тех вопросов, которые, к сожалению, сегодня есть в Нафтогазе», — объяснил Герман Галущенко.

Напомним, что министр энергетики также заявил, что у него есть вопросы ко всем руководителям государственных энергокомпаний.