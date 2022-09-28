Цена газа подскочила на 20%. Конфликт Газпрома и Нафтогаза напугал Европу больше, чем аварии на Северных потоках 28 сентября, 11:25 Цена газа в Европе превысила $2000 за тысячу кубов из-за нового конфликта Газпрома и Нафтогаза (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Спотовая цена газа в Европе подскочила почти на 20% и превысила $2000 за тысячу кубометров. Основная причина роста — опасения относительно транзита через Украину.

Контракт «на день вперед» на площадке TTF в Нидерландах 27 сентября закрылся на уровне $2065 за тысячу кубометров, что почти на 20% выше закрытия предыдущего торгового дня.

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Отметим, что резкий рост цен совпал по времени не с новостями об авариях на газопроводах Северный поток-1,2, а на новости о том, что Газпром пригрозил ввести санкции против Нафтогаза и прекратить все обязательства по сделкам, включая финансовые.

Утром 28 сентября цены достигали $2100 за тысячу кубов.

Заявка Газпрома на транзит через украинскую ГТС на 28 сентября составляет 42,4 млн кубометров, как и в предыдущие дни и месяцы.

В то же время Европа продолжает закачку в подземные хранилища. В среднем резервы выросли до 87,97%, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ассоциация Gas Infrastructure Europe.

На данный момент превысили целевой уровень закачки в 80% хранилища Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании.

Отстающие — Австрия, Болгария, Венгрия и Латвия. Австрия демонстрирует четкий тренд на достижение целевого уровня запасов примерно к 1 октября, Болгария и Венгрия также активизировали закачку, но могут опоздать с целевым показателем на несколько дней.

В начале сентября сообщалось, что НАК Нафтогаз Украины подала прошение об арбитраже против Газпрома в Международный арбитражный суд.

В ответ Газпром пригрозил Нафтогазу санкциями и приостановкой осуществления финансовых операций. «Дальнейшие попытки Нафтогаза добиваться рассмотрения спора в Международном арбитражном суде могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении Нафтогаза санкционного режима и включения в санкционный перечень», — заявил российский монополист.