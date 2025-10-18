Запасы на $100 миллиардов. Новый газовый клиент РФ открыл свое крупнейшее месторождение

Иран объявил об открытии значительных запасов газа и нефти на месторождении Pazan, расположенном в южной части провинции Фарс.

Об этом сообщило иранское издание Shana.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад заявил, что эта находка может помочь компенсировать будущий энергетический дисбаланс страны.

По его словам, запасы месторождения оцениваются в 10 трлн куб. футов (около 280 млрд куб. м) газа и 200 миллионов баррелей нефти.

Ожидается, что добыча на месторождении начнется в течение 40 месяцев.

При этом Мохеддин Джафари, директор по разведке Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) отметил, что новые запасы газа, обнаруженные на месторождении Pazan, могут удовлетворить потребности четырех провинций в газе в течение более 18 лет.

Это месторождение является крупнейшим наземным газовым месторождением Ирана по объему запасов, подчеркнул он.

Джафари оценил экономическую ценность запасов газа месторождения Pazan в более 100 миллиардов долларов.

Как сообщалось, Иран рассчитывает, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшее время.

В апреле министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что на первом этапе поставки российского газа в Иран по имеющейся инфраструктуре могут составить до 1,8 млрд куб. м в год.

В январе стало известно, что Россия и Иран обсуждают технические вопросы, связанные с планами экспорта российского газа в Иран. При этом диктатор Владимир Путин рассчитывает поставлять в эту страну до 55 млрд кубических метров газа в год.

В июне прошлого года Газпром подписал меморандум с Национальной иранской газовой компанией о поставках российского трубопроводного газа в Иран.