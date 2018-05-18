Новым маршрутом импорта газа в Украину заинтересовались сразу 11 компаний

Компании уже хотят транспортировать газ в Украину по новому маршруту

11 крупных европейских и украинских газотрейдеров заинтересовались транспортировкой природного газа по Трансбалканскому трубопроводу из Румынии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

Трансбалканский трубопровод является перспективным альтернативным источником поступления природного газа в Украину, учитывая ввод в строй газопровода TANAP, наличие LNG-терминалов в Греции и Турции, перспективы роста добычи газа на черноморском шельфе в Румынии. Трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сегодня используется для транспортировки природного газа из РФ в Болгарию, причем долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода Газпромом на территории Румынии завершился в 2016 году.

Общая мощность составляет около 10 млрд. куб. м. в год, что вдвое превышает предложенные мощности, уточнили в компании.

В Укртрансгазе также напоминают, что транспортировка станет возможной в 2020 году, после окончания действия транзитного контракта с российским Газпромом.

"10-летний план развития оператора ГТС Румынии компании SNTGN Transgaz S.A. включает проект соединения национальной газотранспортной системы и румынских офшорных месторождений газа с трубопроводом Транзит-1. Операторы ГТС Румынии и Украины также договорились о реконструкции ГИС Исакча-1, что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двустороннего потока газа в этой точке соединения систем", - заключили в компании.

Напомним, что в конце марта Украина приступила к оценке нового маршрута импорта газа из Европы. Тогда Укртрансгаз начал оценку спроса участников газового рынка на мощности в точке входа Исакча-1-Орловка (трубопровод Транзит-1) по направлению Румыния-Украина.