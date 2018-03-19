Новый закон для самой распространенной формы бизнеса в Украине вступит в силу через три месяца

Закон Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью официально опубликован

В газете Голос Украины официально опубликован закон Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (№2275-VIII).

"Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме части второй статьи 23 этого закона, которая вступает в силу через один год со дня вступления в силу этого закона", - цитирует сообщение агентство Интерфакс-Украина.

Данная норма регулирует случаи, когда наследник или правопреемник в течение года со дня завершения срока для вступления в наследство не подал заявления о приеме в общество. В таком случае общество получает право на его исключение, если речь идет о доле до 50%, или о ликвидации общества, если доля свыше 50%.

Согласно новому закону, он заменяет нормы закона от 1991 года О хозяйственных обществах в части обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (ООО и ОДО).

"В течение года со дня вступления в силу этого закона положения устава ООО, ОДО, не соответствующие этому закону, являются действующими в части, соответствующей законодательству на день вступления в силу этого закона", – отмечается также в документе.

В то же время, согласно ему, этот пункт не применяется при внесении изменений в устав ООО и ОДО. При приведении уставов в соответствие с новым законом админсбор не взимается.

Согласно законопроекту, стоимость доли общества с ограниченной ответственностью устанавливается по состоянию на день перед собранием участников общества, где было принято решение об исключении участника из общества.

В переходных положениях законопроекта содержится также положение о принудительном выкупе доли участником.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается определить порядок создания, деятельности, прекращения обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

Кроме того, законопроектом предусмотрено регулирование нового для Украины инструмента, которым являются корпоративные договоры, известные в международной практике под названием "shareholder agreements".

Также отменяется ограничение на количество участников общества и требование указывать в уставе размер уставного капитала, перечень участников общества, а также его юридический адрес.

Участникам обществ с ограниченной ответственностью обеспечивается значительное пространство для урегулирования своих отношений с помощью договоров в части осуществления полномочий.

Также установлено общее правило о внесении участниками вкладов не позднее 6 месяцев со дня государственной регистрации общества. Это правило учитывает случаи, когда, например, участники обязуются внести имущество, которое не может быть внесено сразу, или, когда такое внесение нецелесообразно.

Напомним, что в феврале Верховная Рада Украины поддержала в повторном втором чтении и в целом законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью технико-юридическими поправками.

12 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал данный законопроект.