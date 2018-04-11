Новый украинский лоукостер рассказал, когда будет готов к полетам

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp получит свои первые воздушные суда в апреле и будет готова к полетам.

Об этом сообщил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий в интервью отраслевому порталу ato.ru.

"Для того чтобы ускорить поставку самолетов, в середине марта мы подписали контракт с корпорацией Boeing, в соответствии с которым в середине апреля к нам прилетят два Boeing 737-800 Next Generation 2013 года выпуска. После этого мы получим регистрационные номера для этих самолетов, проведем демополеты и процедуру приема ВС. И только после всего этого Государственная авиационная служба Украины выдаст нам сертификат эксплуатанта. Мы разработали с ведомством план-график сертификационной проверки, чтобы она заканчивалась к моменту прибытия самолетов на Украину. Все это произойдет в апреле", – объяснил он.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

По его словам, лоукостер также провел переговоры с другой лизинговой компанией, у которой планирует взять в лизинг третье ВС Boeing 737-700.

"Ее название я озвучить не могу… Уже в апреле все три ВС будут в нашем парке. Согласно бизнес-плану, мы готовы взять в операционный лизинг, как и три предыдущих, четвертый самолет осенью", – добавил Хайнацкий.

Регулярные рейсы SkyUp планирует начать выполнять уже в июне. В частности, это будут внутриукраинские рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Возможно, чуть позже начнем летать по направлению Львов-Одесса. За границу будут открыты продажи на маршруты Киев-Барселона, Киев-Ларнака и Киев-Батуми.

Напомним, что в декабре 2017 года SkyUp планировал выполнять рейсы из обоих столичных аэропортов - международного аэропорта Борисполь и Киев-Жуляны.

Позже SkyUp решил выбрать аэропорт Киев-Жуляны своим базовым аэропортом.

В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.