Новый рекорд. Прибыль Apple превзошла все прогнозы

Американская компания Apple по итогам четвертого квартала 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, увеличила чистую прибыль на 31,8% – до $14,1 млрд в сравнении с $10,7 млрд за аналогичный период прошлого года. Это $2,91 в расчете на акцию в сравнении с прошлогодними $2,07 на акцию, что стало новым рекордом компании.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы рады сообщить о еще одном рекордном квартале, завершающем невероятный 2018 финансовый год, за который мы отгрузили двухмиллиардное устройство на iOS", – заявил гендиректор Apple Тим Кук.

Выручка компании выросла на 20% – до рекордных для сентябрьского квартала $62,9 млрд с $52,6 млрд. Темпы повышения показателя ускоряются восьмой квартал подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль и выручку компании ниже – $2,78 на акцию и $61,5 млрд соответственно.

Согласно прогнозу Apple, в первом финансовом квартале ее выручка будет находиться в диапазоне от $89 млрд до $93 млрд против $88,3 млрд в октябре-декабре 2017 года. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял перед публикацией отчетности $92,9 млрд. Apple ожидает валовую рентабельность от 38% до 38,5%.

Продажи iPhone в минувшем квартале подскочили на 29%, максимальными темпами за год, благодаря выходу на рынок новых моделей – iPhone XS и iPhone XS Max. Apple поставила на рынок 46,9 млн iPhone. При этом продажи смартфонов не оправдали ожиданий экспертов (консенсус-прогноз 47,5 млн).

Тем не менее, выручка компании в данном сегменте подскочила на 29%, до $37,2 млрд, за счет повышения средней стоимости iPhone до $793. Средний прогноз аналитиков составлял $35,6 млрд для выручки при средней цене $751.

Выручка в сегменте сервисов, включая App Store и Apple Music, поднялась до рекорда. Этот показатель вырос на 17%, до почти $10 млрд. Однако ожидания экспертов были несколько выше – $10,2 млрд. На данный момент – это второй по величине источник выручки компании после iPhone.

В Большом Китае Apple увеличила выручку с $9,8 млрд до $11,4 млрд, что несколько сгладило опасения инвесторов, связанные с торговой войной США и Китая и торможением роста китайской экономики.

В ходе телеконференции Apple сделала крайне важное заявление: начиная с текущего этого квартала она перестанет публиковать данные о продажах устройств в единицах. Ряд аналитиков рекомендует инвесторам воспринимать это как знак ожидаемого сокращения продаж и желания компании скрыть неудачи.

С начала 2018 года рыночная стоимость компании подскочила на треть, тогда как фондовый индекс Dow Jones вырос на 8,3%.